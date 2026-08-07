Un futbolista argentino fue detenido por ICE en un aeropuerto de Miami cuando viajaba a jugar un partido

El futbolista argentino Matías Pourrain fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) cuando se disponía a viajar desde Florida hacia Los Ángeles para disputar un partido con su equipo. Su familia y la institución para la que juega sostienen que el mediocampista se encuentra legalmente en el país y que tiene un proceso migratorio pendiente.

La detención ocurrió el jueves alrededor de las 17 en el aeropuerto de Fort Lauderdale. Pourrain viajaba junto al plantel del Club de Lyon FC para disputar las semifinales de un torneo en Los Ángeles cuando fue apartado antes de abordar el vuelo.

Según relató su hermano, Juan Pourrain, el futbolista fue llevado por agentes para realizarle unas consultas y le dijeron que regresaría en unos minutos. Sin embargo, eso no ocurrió.

«Se lo llevaron diciendo que en diez minutos volvía. Pero no lo devolvieron», contó Juan en declaraciones televisivas.

El hermano del futbolista explicó que la familia pudo reconstruir parte de la situación a partir de una llamada telefónica que Matías logró realizar al día siguiente.

«Lo están presionando y obligando a firmar para deportarlo», aseguró Juan, quien pidió que el futbolista pueda continuar su proceso migratorio en libertad.

Qué dice el club sobre la situación de Pourrain

Desde el Club de Lyon FC remarcaron que el argentino no estaba intentando ingresar ni salir de Estados Unidos, sino que simplemente viajaba de una ciudad estadounidense a otra.

La institución sostuvo que Pourrain ingresó legalmente al país con una visa y que lleva aproximadamente siete años viviendo en Estados Unidos. Además, según el club, tiene un caso de asilo pendiente desde hace años, cuenta con una identificación del estado de Florida y no posee antecedentes penales.

El equipo también aseguró que el futbolista trabajó y pagó impuestos durante el período que lleva residiendo en Estados Unidos.

«Matías no es un criminal», sostuvo el club en un comunicado, en el que pidió visibilizar el caso y reclamó que pueda continuar su proceso migratorio mientras permanece en libertad.

Actualmente, el jugador se encuentra bajo custodia de ICE, mientras su abogado intenta conseguir su liberación y garantizar que se respeten sus derechos durante el proceso.

La familia reclama que pueda seguir el trámite en libertad

Juan Pourrain afirmó que su hermano «tiene todo legal» y explicó que se encontraba a la espera de una entrevista vinculada con su trámite para obtener la residencia permanente.

Según relató, el futbolista no podía salir de Estados Unidos porque, de hacerlo, podría tener dificultades para regresar al país mientras continúa el proceso migratorio.

El hermano también señaló que Matías ya había realizado anteriormente vuelos domésticos dentro de Estados Unidos sin inconvenientes.

«Lo que estamos pidiendo es sacarlo y, si tiene que ir a la entrevista, que siga desde su casa si no es un riesgo para nadie. Que continúe el proceso, pero en su casa como cualquier persona», reclamó.

La situación también generó preocupación dentro del plantel. Según la familia, otros cuatro jugadores decidieron no viajar por temor a atravesar una situación similar.

El antecedente de una niñera argentina detenida durante el Mundial

El caso de Pourrain se suma a la situación de Iliana Lick, una argentina que fue detenida por ICE el 11 de julio en Estados Unidos debido a su situación migratoria irregular.

Lick permaneció detenida durante varias semanas y finalmente recibió la libertad bajo fianza, fijada en US$10.000, según confirmó su pareja, Steve Melchiorre.

El anuncio fue realizado a través de una actualización publicada en GoFundMe, donde familiares y allegados habían iniciado una campaña para reunir fondos destinados a afrontar los gastos del proceso judicial y migratorio.

«Hoy finalmente recibimos una noticia muy alentadora: a Iliana le concedieron la libertad bajo fianza, fijada en US$10 mil. Después de semanas de incertidumbre, demoras y frustración, este es un paso enorme», expresó Melchiorre.

Sin embargo, aclaró que la joven todavía no había recuperado efectivamente la libertad debido a que quedaban trámites administrativos y cuestiones logísticas por completar.

«Todavía quedan algunos pasos administrativos y logísticos antes de que pueda salir, así que Iliana todavía no está en casa. Estamos haciendo todo lo posible para completar el proceso de la fianza cuanto antes», agregó.

El caso de Lick generó preocupación entre sus familiares y allegados, que durante su detención recurrieron a las redes sociales para visibilizar su situación y solicitar ayuda económica.

Quién es Matías Pourrain

Pourrain tiene 34 años y se desempeña como mediocampista en Club de Lyon FC, institución que compite en la NISA, una liga ubicada en el tercer nivel del fútbol estadounidense.

Además, juega como delantero en Showtime FC, equipo de fútbol 6 contra 6 bajo techo que participa en la Baller League, una competencia estadounidense vinculada al formato de fútbol impulsado por la Kings League.

Antes de radicarse en Estados Unidos, el futbolista argentino pasó por Real Pilar, Miami United FC, San Martín de Burzaco y Mercedes.

En San Martín de Burzaco formó parte del plantel que consiguió el ascenso a la Primera C en junio de 2019 y que posteriormente protagonizó una de las sorpresas de aquella edición de la Copa Argentina al eliminar a Vélez.

Mientras continúa bajo custodia de ICE, la familia de Pourrain espera que el pedido de liberación presentado por su abogado permita que el futbolista pueda continuar su trámite migratorio fuera de un centro de detención.