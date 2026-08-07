Argentina se ilusiona con un GP de Fórmula 1: por qué el «efecto Colapinto» sería clave

Las obras en el autódromo de Buenos Aires para una posible vuelta de la Fórmula 1. (Gustavo Gavotti)

La llegada de Franco Colapinto a la Fórmula 1 generó un impacto que trascendió lo deportivo y volvió a instalar en Argentina el sueño de recibir nuevamente a la Máxima. El objetivo apunta al Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez, que atraviesa un importante proceso de remodelación con la intención de quedar en condiciones de albergar una fecha del calendario internacional.

En las últimas horas, trascendieron novedades sobre los circuitos que buscan incorporarse a la Fórmula 1. Stefano Domenicali, presidente y CEO de la categoría, confirmó que existen conversaciones y reconoció que el denominado “efecto Colapinto” puede tener peso a la hora de definir futuras sedes.

Según informó el periodista Jacopo Rava, de Motorsport Italia, Argentina tendría un 99% de posibilidades de albergar una carrera de Fórmula 1 en 2028. En ese escenario, Sudáfrica y Corea del Sur aparecen como los principales candidatos a competir por la vacante.

El periodista italiano destacó, además, el impacto que genera Colapinto en el país y señaló que los otros candidatos no pueden igualar el denominado “efecto Colapinto”. Una muestra de ese fenómeno fue el Road Show realizado en Buenos Aires, que convocó a más de 600.000 personas en Palermo.

Cómo será el nuevo circuito del Autódromo de Buenos Aires

Mientras Argentina busca concretar el regreso de la Fórmula 1, el Autódromo Oscar y Juan Gálvez avanza con un ambicioso proyecto de remodelación. El plan contempla una inversión estimada de 100 millones de dólares y una capacidad de hasta 150.000 espectadores para recibir una eventual fecha de la Máxima.

Además, el regreso del MotoGP a Buenos Aires entre 2027 y 2030 ya fue confirmado, mientras que desde la Ciudad de Buenos Aires se anunciaron obras destinadas a adaptar el escenario a los estándares necesarios para recibir competencias internacionales y, eventualmente, cumplir con las exigencias de la FIA para una carrera de Fórmula 1.

El circuito proyectado para la Máxima tendrá 4.900 metros de extensión y 15 curvas: nueve hacia la derecha y seis hacia la izquierda. La recta principal tendrá un ancho de 18 metros, mientras que el resto del trazado contará con 12 metros.

Así será el circuito del Autódromo de Buenos Aires pensado para la vuelta de la F1 al país (Prensa GCBA)

De acuerdo con las características previstas, los monoplazas podrían alcanzar una velocidad máxima cercana a los 340 km/h, con un promedio estimado de 225 km/h. El tiempo de vuelta proyectado sería de aproximadamente un minuto y 18 segundos.

La historia de la Fórmula 1 en Argentina

El Autódromo de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez fue inaugurado el 9 de marzo de 1952 y tuvo un papel central en la historia de la Fórmula 1.

El circuito fue sede de 20 Grandes Premios de Argentina entre 1953 y 1998. La última competencia de la Máxima en el país se disputó el 12 de abril de 1998 y terminó con victoria de Michael Schumacher, a bordo de una Ferrari.

Desde entonces, Argentina quedó fuera del calendario de la Fórmula 1. Ahora, casi tres décadas después de aquella última carrera, el proyecto para recuperar un Gran Premio vuelve a tomar fuerza, con Colapinto como uno de los principales factores para explicar el renovado interés por la categoría en el país.