Juan Musso, nuevamente aparece en el radar de Napoli

Juan Musso pudo aprovechar sus chances en la temporada 2025/26 con Atlético de Madrid y tuvo actuaciones a la altura de las circunstancias cuando le tocó reemplazar al lesionado Jan Oblak, un presente que le valió la convocatoria al Mundial 2026 con la Selección Argentina y le vuelve a colocar en la órbita de Napoli.

Según el periodista especializado Matteo Moretto, el guardametas argentino de 32 años es la primera opción para el Partenopei en caso de que se concrete el éxodo de Vanja Milinkovic-Savic. El argentino llegaría para disputar la Champions League como titular.

Ya el año pasado el ex-Racing se encontró en el radar del Partenopei pero finalmente permaneció en Atlético de Madrid.

En el Colchonero pudo aprovechar al máximo de las oportunidades con las que contó ante la lesión de Oblak y fue fudamental en la eliminación del Barcelona en la Champions League; al imponerse por 3-2 en el global para quedarse con la llave correspondiente a los cuartos de final.

Convocado a la Copa América 2021 y a la Finalissima 2022, Juan Musso no formó parte del plantel de la Selección Argentina que se consagró campeona del Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Luego, Lionel Scaloni volvió a contar con él en la ventana de marzo y, si bien no sumó minutos, su rendimiento volvió a llamar la atención del DT, que le convocó junto a Emiliano Dibu Martínez y Gerónimo Rulli para la Copa del Mundo 2026.