“Dame lo más argentino que tengas”, tres historias locas de compatriotas en el Mundial de Qatar

El Mundial de Qatar hizo que las calles de aquel país lejano se llenen de argentinos con sus ocurrencias. Las historias de los que conviven con la cultura de Medio Oriente, tan distante y diferente, llegan desde allá, pintadas de celeste y blanco. Una salteña hace jueguitos en las calles y todos la miran asombrados. Tres jóvenes va a una playa e improvisan un asado sobre un carro de supermercado y un grupo de hinchas es invitado a una fiestón organizado por un jeque. El ingenio de los compatriotas, siempre divierte y aquí te mostramos tres ejemplos, que se hicieron virales en las últimas horas.

Hagan un asado, compren un Fernet

Unas personas que llegaron desde Junín, provincia de Buenos Aires, utilizaron algunos elementos que tenían a mano para improvisar una parrilla con un changuito de supermercado, el cual ubicaron como soporte y, por debajo, colocaron las maderas e hicieron fuego para darle calor a unos pollos.

Los creadores decidieron filmarlo y subirlo a la red social TikTok al grito de “Dame lo más argentino que tengas”. De inmediato, otros argentinos celebraron la iniciativa. A la hora de la preparación, se observa a una persona con un pollo en una bandeja, donde lo condimenta y lo lanza al contenedor metálico, al igual que una salchicha parrillera y otros alimentos que fueron consumidos en la cena.

La salteña de los jueguitos

Una joven salteña cautivó las calles de Doha, capital de Qatar con su habilidad con la pelota. Se trata de Belén Godoy, de 23 años, Campeona Nacional 2022 de Freestyle football, que llegó al Mundial con su pelota en la valija, se puso a hacer juegos y enloqueció a los árabes.

«Vinimos con las chicas al banderazo y me puse a hacer freestyle fútbol, me dedico a esto, este año salí campeona nacional», dijo Belén a TN. «Me ven y se vuelven locos», expresó respecto a los hinchas, que la aplaudieron e incentivaron para que no se detuviera y exhibiera más trucos de fantasía con la pelota. «Me dicen ‘Messi’ o ‘Maradona’. Jamás vieron a una mujer haciendo jueguitos. Hablo acá en Qatar, eh».

Belén Godoy, de 23 años, Campeona Nacional 2022 de Freestyle football.

La joven, actualmente vive en Buenos Aires y reveló estar feliz y emocionada por la posibilidad de vivir su primer Mundial, y en sus redes, comparte el día a día en Qatar. Ayer, desde la cancha, alentó a la selección y sostuvo que más allá del resultado del partido, un sueño se cumplió al ver a su ídolo, hacer un gol de penal.

Fiestón en lo del jeque

Javier, Luciano, Ale y Lionel son grupo de hinchas argentinos provenientes de Córdoba, Buenos Aires y Rosario que trabaron amistad durante el último tiempo en Australia, a donde viajaron como cientos de jóvenes a trabajar y vivir una experiencia distinta. Estaba en un bar y recibieron el mensaje de que a la noche estában invitados a una fiesta que organizaba un jeque.

Al principio dudaron, pero como buenos argentinos dijeron: ‘vamos, no tenemos nada que perder’, contó uno de ellos ante Infobae. El anfitrión, era un fanático de Argentina que hizo este agasajo para unos 30 hinchas. El qatarí tiene un vínculo con Lionel Messi, ya que cuenta con un enorme privilegio: el capitán es uno de sus 400 mil seguidores en Instagram.

Una treintena de hinchas es invitado a un fiesta organizada por un jeque fanático de Lionel Messi.

Había ambiente de fiesta, sin alcohol, aunque se asustaron cuando vieron unas espadas y armas. Después descubrieron que eran para hacer un baile y que era todo falso.