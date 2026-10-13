Vuelta al gran amor: el argentino Nicolás Varrone tiene encaminado su futuro deportivo

Luego de su abrupta y sorpresiva salida de la FIA Fórmula 2, la telonera de la máxima categoría mundial, el argentino Nicolás Varrone tendría todo acordado para regresar a su gran amor: las carreras de larga duración.

El bonarense, que luego de su participación en el Madring Circuit decidió dar el portazo y desvincularse del Van Amersfoort Racing, disputará el campeonato de la Asian Le Mans Series en la divisional LMP2 con el equipo AF Corse, la estructura a cargo a Ferrari en dicha divisional.

El corredor de 25 años competirá con un Oreca 07 en la LMP2, que es la segunda clase de la Asian Le Mans Series, donde en el pasado supo competir, y con mucho éxito, el argentino Franco Colapinto, previo a su desembarco en la Fórmula 3.

Estar bajo el ala del AF Corse sitúa a Varrone con buenas perspectivas debido a la gran experiencia que tiene la estructura italiana, que llevó al título mundial a la Scuderia de Maranello en el WEC el año pasado y a ganar las 24 Horas de Le Mans entre 2023 y 2025.

Varrone tripulando el Oreca 07 en el circuito de Portimao.

Integrar la estructura significa para el argentino poder mostrarse en una estructura ligada a Ferrari durante décadas en el mundo de las carreras de largo aliento y, por qué no, un eventual regreso al mundo del WEC y en la categoría Hypercar, donde Nico corrió en 2025 y sumó un punto con el Porsche 963 del equipo privado Proton Competición.

Varrone, que días atrás probó en el circuito de Portimao (Portugal), ya trabajó con el AF Corse. En 2023 corrió una carrera GT World Challenge Europe Endurance Cup y al año siguiente llevó a cabo cinco competencias en la European Le Mans Series en la divisional LMGT3, donde logró un récord de vuelta y un podio.

La Asian Le Mans Series pegó un salto de calidad con la presencia de los Hypercars, que son los Sport Prototipos más importantes del planeta y que nutren la divisional principal del WEC, que en 2027 tendrá nueve equipos oficiales, incluidos los retornos de Ford y McLaren.

La categoría disputa su calendario entre fin de un año calendario e inicio de otro. Por ejemplo, en el pasado ejercicio tuvo como sedes a Malasia, Dubái y Abu Dhabi. Sin embargo, debido al conflicto en Medio Oriente, la temporada 2026/2027 se llevará a cabo en Europa. La primera fecha será en Paul Ricard, Francia, el 15 de noviembre.