Qué se sabe del adenocarcinoma pulmonar, el diagnóstico confirmado al papa León XIV

El adenocarcinoma pulmonar es un tipo de cáncer de pulmón que se origina en las células glandulares que recubren las vías respiratorias y producen sustancias como el moco. Es una de las formas más frecuentes de esta enfermedad y pertenece al grupo de los carcinomas de pulmón de células no pequeñas.

Adenocarcinoma pulmonar, el tipo de cáncer que afecta a León XIV

Este tumor puede desarrollarse tanto en personas fumadoras como en aquellas que nunca fumaron. Aunque suele localizarse en las zonas periféricas de los pulmones, su evolución depende de factores como el tamaño de la lesión, su ubicación y la eventual propagación a otros órganos.

En el caso del papa León XIV, el Vaticano informó que la intervención quirúrgica confirmó el diagnóstico que se sospechaba a partir de los estudios preoperatorios. Durante la operación, que duró aproximadamente 90 minutos, los médicos extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho para retirar la lesión.

El comunicado señaló que la cirugía fue exitosa y que no se registraron complicaciones. Sin embargo, todavía se realizaban estudios para determinar si la enfermedad se había extendido.

El tratamiento del adenocarcinoma pulmonar depende de la etapa en que se encuentre. Cuando el tumor está localizado, la cirugía puede ser una opción terapéutica. En otros casos, pueden indicarse radioterapia, quimioterapia o tratamientos dirigidos, según las características de cada paciente.