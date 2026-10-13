Los ambulantes de Neuquén piden que les habiliten nuevamente los permisos

Los vendedores ambulantes de Neuquén se instalaron hoy en la vereda del edificio municipal de Roca y Avenida Argentina para reclamar que les permitan seguir trabajando en la calle. Explicaron que desde que se modificó el régimen de vendedores ambulantes por ordenanza, no les renuevan las habilitaciones.

Con carteles de protesta, sus productos de venta en la calle y un chulengo para la venta de choripanes, se instalaron alrededor de las 11 e iban a continuar hasta la tarde. Indicaron que a pesar de que son perseguidos e intimidados por los inspectores municipales durante la venta callejera, insistirán todas las semanas frente a la comuna.

Consultado el municipio por la protesta, no se emitieron comunicaciones ni dieron notas ante la consulta por el reclamo.

Las protestas se realizan los lunes, pero como hubo el feriado, se instalaron hoy frente al monumento de San Martín en obra. Según uno de los voceros del grupo, Gabriel Robles, ellos accedieron a hablar con integrantes del gabinete que les transmitieron que no habría marcha atrás con la prohibición de la venta ambulante.

Los ambulantes de Neuquén reclaman la continuidad de los permisos municipales para de comerciar en la calle (foto Cecilia Maletti)

«El comercio no empezó en un shopping. Acá en Neuquén de un día para el otro, un montón de vendedores que estaban en regla, pagando un canon, les dejaron de cobrar la licencia«, dijo. Robles sostuvo que luego de que se modificó la ordenanza “no hay manera de habilitar nada; después viene un inspector y te infracciona”, explicó.

Agregó que se buscó hablar con el intendente Mariano Gaido pero “ya había decisión tomada: se sentaron con ACIPAN (la cámara de comercio de Neuquén), la policía y el ministro de Seguridad de la provincia, antes de que saliera la ordenanza y decretaron que una actividad lícita es ilegal, por ordenamiento urbano”, sostuvo Robles.

Una entidad no reconocida

Robles organizó una cámara de comercio que la municipalidad no reconoce como interlocutor desde el tiempo de la pandemia. Los ambulantes que protestan por la prohibición, se suman al reclamo semanal ya que no pudieron reunirse con los concejales para explicar su posición.

Según el Deliberante, la normativa nueva solo ordenó la legislación existente y la prohibición de comerciar en forma callejera no estaba permitida a menos de 500 metros de cualquier negocio que pagara licencia. Fue cuando se prohibió los showrooms.

«Eso que dice que en la vía pública está prohibida la venta si hay un comercio cercano, es inaplicable; no se podría estar en ningún lado. Queremos ser reconocidos como comerciantes en la vía pública y vamos a volver todos los lunes. Seguiremos indefinidamente», dijo.