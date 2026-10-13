Las juntas vecinales de Viedma buscan un presupuesto propio

Los representantes de más de diez juntas vecinales de Viedma presentaron un nuevo proyecto de financiamiento para los barrios. Foto: gentileza

Las juntas vecinales de Viedma impulsan un proyecto de ordenanza junto al concejal Julián Algañaraz para la creación de un fondo municipal que garantice el financiamiento de las sedes.

La iniciativa enviada al Concejo Deliberante propone destinar al menos el 1,5% del presupuesto anual del Municipio y reglamentar la asistencia económica de las organizaciones.

Un fondo municipal para las juntas vecinales de Viedma

De acuerdo a la iniciativa, el Fondo Municipal para el Fortalecimiento de las Juntas Vecinales tendría una asignación anual de al menos el 1,5% de los créditos presupuestarios destinados a gastos del Municipio.

En este sentido, el presupuesto de Viedma para 2026 cerró en $56.691 millones, equivalentes en ese entonces a unos 38,3 millones de dólares, por lo que un financiamiento construido en las mismas condiciones rondaría los $850 mil millones o 574 mil dólares destinados a las 30 juntas barriales.

Distribución de los fondos y nuevas sedes

En relación a la distribución, el proyecto propone dividir el 55% de los fondos de acuerdo a la cantidad de electores de cada sector, la infraestructura de servicios disponible y el aporte de sus habitantes a la recaudación municipal.

Mientras que una tercera parte de los ingresos se destinaría a mejorar y mantener las sedes vecinales, contemplando la creación de infraestructuras para los barrios que aún no cuentan con una.

Algunos de los representantes barriales durante el último encuentro producido en septiembre con la Municipalidad de Viedma. Foto: gentileza

Finalmente, se señala que un 10% sería repartido equitativamente entre todas las sedes para garantizar un piso mínimo de funcionamiento y un 5% para posibles contingencias.

Además, solicitan incluir mecanismos de control y rendición de cuentas, como la publicación de información sobre el uso del dinero y la identificación de los presupuestos destinados a cada junta vecinal.

Más de diez organizaciones se sumaron al proyecto enviado al Concejo Deliberante

La presentación original del proyecto realizada en el Concejo Deliberante de Viedma durante agosto reunió a más de diez representantes de los barrios Castello, Currú Leuvú, Fátima, Don Bosco, Jardín, Lavalle, Los Fresnos, Luis Piedrabuena, Mitre y El Cóndor.

Sin embargo, de acuerdo al presidente de la junta vecinal Don Bosco, Ricardo Geri, la propuesta ha continuado creciendo durante los últimos cuatro meses, por lo que anticipó que se prepara una ampliación para incorporar a otras sedes.

Además, desde el espacio vecinal destacaron la participación de Algañaraz en la presentación del proyecto que busca dar a las organizaciones un fondo fijo con el cual atender las necesidades barriales a lo largo del año.