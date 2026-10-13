La inflación de septiembre confirmó el aumento para los estatales de Neuquén: de cuánto será la suba
El IPC del mes pasado completó la saga del tercer trimestre, determinado la próxima actualización los trabajadores de la administración pública provincial.
Los trabajadores estatales de Neuquén recibirán con sus salarios de octubre un nuevo aumento por inflación.
La actualización, que responde al acuerdo firmado entre los gremios y el gobierno de Rolando Figueroa, será del 6,36%, cifra a la que se llegó como resultado de la evolución de los precios a nivel provincial y nacional en el trimestre entre julio y septiembre.
El dato fue confirmado por fuentes oficiales después de que se conociera la inflación del Indec y la que mide la dirección provincial de Estadística y Censos para el mes pasado.
En el caso de Neuquén, el IPC quedó por debajo de agosto y se ubicó en el 2,1% durante septiembre. Para el resto del país sucedió al revés: el número superó al del mes previo, cerrando en 1,9%.
Al comparar la actualización de octubre con la anterior, que se dio en el mes de julio con los indicadores del trimestre de abril a junio, la suba que recibirán este mes los agentes de la administración pública provincial será menor: 6,36% contra 7,25%.
La modalidad fue acordada en la paritaria del año pasado por los sindicatos estatales y continuará, al menos, hasta mediados de 2027, de acuerdo a la última ronda de negociaciones entre el Gobierno, ATE, UPCN y el sindicato de los trabajadores viales.
Durante noviembre también llegará una aumento adicional del 4%, en sintonía con lo acordado en la mesa salarial de julio pasado, y en enero tendrá lugar otra actualización del 3%.
Cómo se actualizan los salarios estatales en Neuquén
El ajuste por inflación realiza un ponderado entre el IPC que mide el Gobierno nacional a través del Indec y el que elabora el Ejecutivo provincial por medio de su dirección de Estadística y Censos.
Con el calendario en curso, la próxima modificación se dará en enero, a partir de lo que haya pasado con los precios en octubre, noviembre y diciembre.
Si se toma como referencia lo que ha hecho el gobierno neuquino hasta ahora, la fecha de cobro para octubre tendrá lugar antes de fin de mes.
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