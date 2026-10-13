La inflación de septiembre confirmó el aumento para los estatales de Neuquén: de cuánto será la suba

Los trabajadores estatales de Neuquén recibirán con sus salarios de octubre un nuevo aumento por inflación.

La actualización, que responde al acuerdo firmado entre los gremios y el gobierno de Rolando Figueroa, será del 6,36%, cifra a la que se llegó como resultado de la evolución de los precios a nivel provincial y nacional en el trimestre entre julio y septiembre.

El dato fue confirmado por fuentes oficiales después de que se conociera la inflación del Indec y la que mide la dirección provincial de Estadística y Censos para el mes pasado.

En el caso de Neuquén, el IPC quedó por debajo de agosto y se ubicó en el 2,1% durante septiembre. Para el resto del país sucedió al revés: el número superó al del mes previo, cerrando en 1,9%.

Al comparar la actualización de octubre con la anterior, que se dio en el mes de julio con los indicadores del trimestre de abril a junio, la suba que recibirán este mes los agentes de la administración pública provincial será menor: 6,36% contra 7,25%.

La modalidad fue acordada en la paritaria del año pasado por los sindicatos estatales y continuará, al menos, hasta mediados de 2027, de acuerdo a la última ronda de negociaciones entre el Gobierno, ATE, UPCN y el sindicato de los trabajadores viales.

Durante noviembre también llegará una aumento adicional del 4%, en sintonía con lo acordado en la mesa salarial de julio pasado, y en enero tendrá lugar otra actualización del 3%.

Cómo se actualizan los salarios estatales en Neuquén

El ajuste por inflación realiza un ponderado entre el IPC que mide el Gobierno nacional a través del Indec y el que elabora el Ejecutivo provincial por medio de su dirección de Estadística y Censos.

Con el calendario en curso, la próxima modificación se dará en enero, a partir de lo que haya pasado con los precios en octubre, noviembre y diciembre.

Si se toma como referencia lo que ha hecho el gobierno neuquino hasta ahora, la fecha de cobro para octubre tendrá lugar antes de fin de mes.