¿Vuelve Mayweather? «Floyd y yo acordamos pelear», aseguró Ryan García

A más de una década de su retiro profesional, el exboxeador estadounidense Floyd Mayweather podría volver a combatir por un título mundial. Así lo anunció el norteamericano Ryan García, que aseguró haber recibido la confirmación del propio Money aceptando la pelea.

No se trataría de una exhibición, como lo hizo en sus últimos duelos ante Connor McGregor o el youtuber Logan Paul. Esta vez, Mayweather, de 49 años, pelearía por el título mundial wélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). “Lo dejé muy claro y Floyd y yo acordamos pelear”, aseguró García, de 28 años.

El enfrentamiento, según publicó el actual monarca de la división wélter en redes sociales, se celebraría en las 147 libras y tendría como principal atractivo la posibilidad de ver al excampeón arriesgar su invicto de 50 peleas.

La iniciativa fue del propio Garcia, que en septiembre pasado venció por nocaut en el segundo asalto a Conor Benn en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Sorprendiendo a sus fanáticos, el peleador con ascendencia mexicana relevó que había hablado con Mayweather y que los dos estaban de acuerdo en celebrar la pelea.

Ni siquiera él parecía convencido inicialmente de que semejante posibilidad pudiera hacerse realidad. “Créanme, al principio pensé que esto era una mier… Pero es real. Floyd y yo hemos acordado pelear en las 147 libras por el campeonato mundial del peso wélter del CMB. El 50-0 contra el actual campeón”, manifestó.

RYAN GARCIA JUST STOPPED CONOR BENN IN ROUND 2 OH MY GOODNESS 🤯 #GarciaBenn https://t.co/fKeM5qdNhB — Championship Rounds (@ChampRDS) September 13, 2026

El anuncio situó a Mayweather ante un escenario muy diferente al de sus últimas apariciones públicas como boxeador. De confirmarse lo anunciado, tendría enfrente a un campeón en activo y el resultado pasaría a formar parte de su historial profesional.

García quiso dar mayor credibilidad a sus declaraciones mostrando una captura de pantalla de una videollamada con Mayweather a través de FaceTime. Junto a la imagen, publicó otro mensaje en el que aseguró que el veterano púgil también estaba interesado en que el enfrentamiento se disputara como una pelea profesional.

“Acabo de hablar por teléfono con @floydmayweather. Hemos hablado de pelear. Es real y quiere un combate de verdad en las 147 libras. ¡Los dos hemos acordado publicar esto! ¡Que empiece la pelea! Lo dejé muy claro y Floyd y yo acordamos pelear”, escribió.