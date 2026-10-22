Centrales nucleares: el plan oficial para proteger Atucha y Embalse ante posibles crecidas e inundaciones

Vista aérea del complejo nuclear Atucha, en Lima, sobre la margen del río Paraná, donde funcionan las centrales Atucha I y Atucha II. (Foto: gentileza)

Los organismos y empresas del sector nuclear argentino pusieron en marcha medidas de protección en sus instalaciones ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño, que podría traer crecidas, inundaciones y otros eventos meteorológicos extraordinarios. Así lo informó la Secretaría de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía de la Nación, que aclaró que las instalaciones mantienen sus condiciones de seguridad.

Según la secretaría, el trabajo empezó hace semanas e incluye el seguimiento de las condiciones meteorológicas e hidrológicas, la evaluación de distintos escenarios y la preparación operativa de los equipos.

El secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli, destacó que el país cuenta con «equipos técnicos de primer nivel» en toda la actividad nuclear. «Desde hace semanas, estos profesionales trabajan para anticipar posibles contingencias climáticas y preparar nuestras instalaciones ante distintos escenarios», afirmó.

Las acciones se coordinan con la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y se suman a los sistemas y protocolos de seguridad que rigen de manera permanente en el sector.

Qué medidas toma Nucleoeléctrica en las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse

Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal que opera las tres centrales nucleares del país, lanzó un plan de acción para anticipar los posibles efectos del fenómeno sobre sus plantas.

Tras una reunión de coordinación con la AFE el 2 de octubre, la compañía avanzó con el monitoreo permanente del clima y de los niveles de agua, la protección de infraestructura ante posibles crecidas e inundaciones, la disponibilidad de recursos críticos y la preparación de sus equipos de respuesta ante emergencias.

Las centrales Atucha I y Atucha II funcionan en Lima, partido de Zárate, sobre la margen del río Paraná, mientras que Embalse está en la provincia de Córdoba.

Cómo se prepara la CNEA en sus centros atómicos ante el fenómeno de El Niño

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) implementa medidas de protección física, prevención y planificación en sus centros atómicos y regionales, que incluyen el mantenimiento de infraestructura y la revisión de los procedimientos de actuación.

Además, el organismo desarrolló el tablero CNEA–ENOS, una herramienta que integra información meteorológica y simulaciones para anticipar posibles impactos y definir las medidas que necesita cada instalación.

En el Centro Atómico Ezeiza, Dioxitek coordina con la CNEA acciones para mitigar riesgos ante posibles contingencias climáticas. La empresa produce dióxido de uranio para el combustible de las centrales y fuentes selladas de cobalto-60 para usos médicos e industriales.

Según la Secretaría de Asuntos Nucleares, estas medidas se integran a los controles permanentes y a los procedimientos habituales de cada instalación, y buscan sostener los estándares de seguridad del sector frente a escenarios climáticos extremos.