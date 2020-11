Deportistas de la región y su dolor maradoniano

La muerte de Maradona genera tristeza también en la región y algunos de los deportistas más importantes de la zona contaron sus sentimientos ante la partida de Diego.

Uno de los referentes que vistió la 10 en la espalda pero en otra disciplina es Luciano Alonso, ex base y actual profe en Independiente de Neuquén. ‘‘Soy un enamorado del Maradona futbolista. Como a la mayoría de los argentinos me pegó muy duro la noticia. Volví a ver televisión, algo que hace mucho no hacía’’, dijo a ‘Río Negro’.

Organizador de juego, querido por sus compañeros y fanático del deporte en todas su formas, el ex basquetbolista también tiene su admiración por el mejor de todos los tiempos.

Luchi Alonso, símbolo del Rojo neuquino.

Sobre las contradicciones y críticas que muchas veces se hace sobre la personalidad de Maradona, Luchi fue contundente: ‘‘Me quedo con la frase de Fontanarrosa ‘no me importa lo que hizo con su vida, sino lo que hizo con la nuestra’’ y también con la que dice que ‘se fue parte de nuestra infancia’.Crecí viéndolo jugar al fútbol, es una tristeza enorme’’.

Alonso dejó sus recuerdos más puntuales de Diego, aquellos que recorren las retinas de muchos y que serán inolvidables. ‘‘Además del Mundial 86, que es su pico máximo, también me quedo con el gol a la Juventus de tiro libre indirecto adentro del área. Otro punto que recuerdo es la imagen del tobillo hinchado en el Mundial 90, creo que eso refleja las ganas que tiene un deportista de jugar. Y por último la bandera en Nápoles que colgaron afuera del cementerio que dice ‘no saben lo que se perdieron’, siempre me pareció genial’’, finalizó.

Leo Ansaloni: ''es el mejor de todos los tiempos''

Leonardo Ansaloni, referente del básquet regional comentó: ‘‘Al ser contemporáneo y haber vivido el Mundial del 86 con 7 años nos dejó marcados a una generación, y más también. Fue la inspiración de muchos deportistas en distintos deportes. Se ve reflejado en el saludo de tenistas, Las Leones, jugadores de handball, vóley, básquet. Eso demuestra que su figura, más allá de su carrera deportiva, ha crecido y fue inspiradora.

En cuanto a la parte deportiva fue el mejor de todos los tiempos. Nos deja a todos muy tristes no poder escucharlo y recordar cada cosa que él había vivido y que contaba con tanta pasión. Es un estandarte argentino en todo el mundo como muy pocos. Inclusive está por encima de Fangio, Vilas, Ginóbili o Monzón’’.

Leo Ansaloni, identificado con Deportivo Roca. FOTO: ANDRES MARIPE

Chala Parra: ''es una marca registrada''

‘‘Nos generó mucha tristeza a la mayoría de los argentinos y en el mundo, porque es una marca registrada. Sabía que Diego podía irse en cualquier momento pero era solo una imaginación, no pensamos que podía irse así. Va a haber un antes y después en el fútbol argentino’’, declaró Pablo Parra.

El Chala uno de los que mostró magia como Diego en la zona.

El ex delantero de Cipo y actual DT de Fernandez Oro confesó:

‘‘Siento que se va una etapa de mi vida, porque me crié viendo sus goles y gambetas, las alegrías que nos dio. Estoy conmovido, hago zapping en la tele y se me caen las lágrimas. Es como si Diego fuera uno de nosotros, como un hermano’’.

La magia de la zurda los une: Orlando Porra

Lalo es uno de los ‘10’ de la región y se mostró dolido. FOTO: ANDRES MARIPE

Quizás el último diez de la región es Orlando Porra. Zurdo, habilidoso y con una gran pegada, es uno de los enganches que puede empatizar con Maradona desde su estilo de juego. Lalo se mostró ‘‘Amargado, uno que ama el fútbol y creció siempre viendo al Diego, siente un vacío tremendo, se nos fue una parte grande de la Argentina. Así lo deben sentir todos los futbolistas’’.

Si bien su situación de salud era delicada, el fallecimiento de Maradona fue como un baldazo de agua fría en invierno.

‘‘Todavía no caigo, nos dejó mucho, nos dio enseñanzas, me quedo con lo lindo y cómo disfrutaba jugar. Fue y será un gran orgullo para los argentinos. Siempre buscó la gloria y la consiguió con esfuerzo, sacrificio y la humildad que lo caracterizaba dentro de la cancha’’, cerró Porra.

''Nunca habrá otro igual'', dice Bruno Godoy

‘‘La partida de Diego me deja un gran dolor, un vacío y una soledad inmensa’’, comentó Bruno Godoy. El ex boxeador y actual entrenador, que es faro en la actividad pugilística, lamentó la muerte de Maradona.

‘‘Todos estábamos seguros cuando Diego estaba en la cancha, era el líder, capaz de ponerse el equipo al hombro y remontar lo que parecía perdido’’, dijo sobre su constante lucha entre la vida y la muerte que terminó el miércoles pasado.

Para Bruno no habrá nadie que pueda imitarlo a Maradona.

Bruno destacó la importancia que tuvo el 10 para el deporte en genera, más allá del fútbol. ‘‘Fue la fuerza, fue la bandera argentina, fue el pueblo, fue todo. Es el deportista más grande que he visto y estoy seguro que nunca más vamos a volver a ver algo así’’.