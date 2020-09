Video: descontento por la prohibición de circular después de las 18 en Neuquén

Cerca de las 20 varios automóviles comenzaron a llegar al monumento a San Martín para cumplir con la convocatoria de manifestarse contra la reciente medida que restringe la circulación vehicular luego de las 18. También algunas personas lo hicieron a pie.

Este domingo, el gobierno provincial anunció que a partir de hoy, no se podría circular en automóvil después de las 18 en ninguna de las localidades con circulación comunitaria del virus: Neuquén Capital, Centenario, Plottier, Cutral Co, Plaza Huincul y Zapala, aunque esta última no adhirió y la prohibición rige desde las 20.

Tras conocerse la nueva medida que busca disminuir la circulación y así las reuniones sociales y los contagios que allí se producen. Rápidamente el descontento se hizo sentir a través de las redes sociales. Y, allí surgió una convocatoria a manifestarse, en caravana, hoy a las 20, en el monumento a San Martín.

Esa manifestación se hizo realidad, y las bocina se pudieron oír fuertemente y varios autos estuvieron circulando por el microcentro neuquino. Pero también, hubo gente que eligió hacerlo a pie y se juntó en la explanada del monumento a San Martín con banderas y cacerolas.