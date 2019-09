Después de la limitación al dólar, hay incertidumbre en bancos de Neuquén

Con incertidumbre pero un panorama general de tranquilidad iniciaron sus jornadas los bancos de Neuquén, un día después de que el gobierno nacional estableciera restricciones a la compra de dólares.

El secretario general de La Bancaria, Francisco Melo, contó que esta mañana estuvo recorriendo sedes bancarias de la capital neuquina para llevar tranquilidad a sus trabajadores. "Hay mucha incertidumbre de parte de los compañeros", describió.

Una de las dudas es sobre la extensión del horario de atención al público, que en Buenos Aires se incrementó dos horas. Hasta el momento esta modificación no llegó a Neuquén, aclaró Melo, y agregó que le llegaron comentarios que no se aplicaría a no ser absolutamente necesario. El dirigente confirmó que de, ser así, aceptarían trabajar más horas pero con el pago correspondiente, como se reclamó a nivel nacional.

Sobre el movimiento que observó en las sucursales, Melo aseguró que era el esperado para el inicio del mes y del cronograma de pagos a los jubilados y trabajadores estatales. Se estima, también, que parte de los compradores recaen en las casas de cambio.

Sin embargo, la situación puede modificarse a la par de las variaciones del dolar y de los anuncios oficiales como el de ayer, que sorprendió en un domingo. Con la nueva reglamentación nadie está limitado para retirar dolares de sus cuentas, pero las personas físicas no pueden comprar más de 10 mil dolares por mes ni se pueden hacer transferencias de fondos al exterior por ese mismo .