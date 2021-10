Después de un año y medio de pandemia, Bariloche alcanzó el 100% de ocupación

Bariloche ronda el 100% de ocupación hotelera y como no sucedía desde antes de la pandemia, el centro de informes de la Secretaría de Turismo debió canalizar la inquietud de visitantes que, al llegar a la ciudad sin reservas, se encontraron sin disponibilidad en los alojamientos turísticos. Luego de una ronda de consultas entre las instituciones hoteleras, se logró ubicar a estas familias.

"Hacía rato que no pasaba esto. No hay lugar ni en hoteles, ni en hostels, ni en cabañas ni en bungalows. En el verano, llegamos a tener un pico del 73%. En el invierno, llegamos a tener 16 vuelos diarios, bajó a 13 y ahora, tenemos 17", se jactó el secretario de Turismo de Bariloche, Gastón Burlón.

Reconoció que, también hay otros destinos con altos niveles de ocupación en el país, pero "ninguno como nosotros. Bariloche dispone de 33.000 camas, lo que representa el número de camas de provincias enteras".

A primera hora del sábado, con un sol radiante y el termómetro que marcaba 14 grados, la gente se tomaba fotografías la costa del lago Nahuel Huapi, caminaba por los muelles, consultaba por excursiones y recorría chocolaterías y casa de artículos regionales.

Bariloche a la Carta atrajo a gran cantidad de visitantes. Foto: Marcelo Martínez

Ante la baja de contagios de Covid-19 y la apertura, la mayoría de los turistas ya no tramita el permiso de viaje, a través de la aplicación Cuidar o Circular Río Negro. Por eso, es difícil estimar cuántos turistas eligieron Bariloche durante este fin de semana extra largo, aunque Burlón aseguró que hay más de 30.000 personas, de acuerdo a los registros de la ocupación hotelera.

"Es una fiesta", afirmó la ministra de Turismo de Río Negro, Martha Vélez. Reconoció que, habían realizado "un pronóstico de reservas que, venía muy bien ya que, primero, se hablaba de un 80% y luego de 90%. Pero ayer, en El Bolsón ya no tenían lugar; mientras que, en Bariloche pasó algo parecido, con mucha demanda".

La mayoría de los visitantes son de Capital Federal y provincia de Buenos Aires. Foto: Marcelo Martínez

Para muchos, el primer viaje desde la pandemia

Carlos Kohanoff y Claudia Gaiotti, oriundos de Lanús, provincia de Buenos Aires, llegaron a Bariloche a primera hora del sábado. "Hacía 38 años que no veníamos a Bariloche y quisimos venir a visitar a dos sobrinos. Nos animamos, es la primera salida que hacemos desde la pandemia porque ya estamos vacunados", reconoció el hombre.

Vanesa Hetze y Mariano Inés, de San Nicolás, esperan su turno en la esquina de Mitre y Villegas para sacar un pase en el Teleférico Cerro Otto. "Teníamos previsto venir de vacaciones y ya habíamos sacado los pasajes pero aprovechamos que está en Bariloche a la Carta. Llegamos anoche y quisimos intentar ingresar al predio pero no pudimos por la cantidad de gente. Así que tomamos un turno para hoy", contaron, al tiempo que aclararon que también se trata de su primer viaje después de la pandemia.

"Estamos haciendo home office, todo el día encerrados, así que esto se necesitaba. Es nuestra primera salida", admitió Vanesa.

Miguel Quilodrán, de U Rent a car, reconoció que la demanda es alta por estos días. "Mucha gente viene en avión, se hospeda en los kilómetros y busca un auto para moverse en la zona. Tenemos reservas muy largas de varios días, e incluso de una semana", indicó mientras acomodaba unos papeles.

Luego de atender a una clienta, Milagros Batet acomoda la mercadería en un local de la calle Mitre. "Venimos con días muy movidos. Hoy abrimos a las 10 y no paramos. Pero lo cierto es que, desde el invierno, la temporada no cayó tanto. Es alentador. Sin gente no es lo mismo", reconoció.

En Hostería Sur, frente a la Catedral de Bariloche, Marcela Díaz no da abasto con el movimiento constante de pasajeros. "Estamos llenos. La gente ha venido con reservas. Suele hacer San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Bariloche. El Bariloche a la Carta atrae muchísimo y por suerte, este clima también ayuda", dijo y reconoció que las principales quejas están dirigidas al tránsito en la ciudad y el cobro de la "ecotasa".

La mayoría coincide en que la octava edición de Bariloche a la Carta ayudó a que muchos visitates se definieran por la ciudad. También fue notable la visita de 200 deportistas oriundos de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego para participar del Patagónico Sub 14 de Vóley. Por eso, además de los egresados que comenzaron a llegar el fin de semana pasado, pequeños grupos de jóvenes con camisetas alusivas a las distintas delegaciones patagónicas también se vieron circular por el centro de la ciudad.

"Reservas genuinas"

"Todo suma. Hay que tener en cuenta que, en el Previaje, Bariloche lidera la venta anticipada, pero no cubre el mes octubre. Es a partir de noviembre. De modo que, ahora, tenemos reservas genuinas. Hace mucho tiempo que no teníamos estos niveles de ocupación y menos en octubre. Solo pasaba en julio, en plena temporada alta", reconoció Vélez.

Hasta los hostels, un segmento asociado al turismo mochilero y de verano, se llenaron sin reservas de grupos de amigos, parejas jóvenes e incluso familias. Hoy, los perfiles varían en este tipo de alojamiento.

"Después de un año y medio, estamos completos. Tiene que ver con el fin de semana muy largo y el Bariloche a la Carta que, incide en que se elija Bariloche y no otro destino de la región", planteó Pablo Molteni, de la Asociación de Hostels Bariloche.

Consideró que después de un año de pandemia, "la gente tenía muchas ganas de salir. Más aún con la vacunación y este clima que, es mejor que en el invierno. Sin contar que las propuestas son buenas".