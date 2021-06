Deuda: Gutiérrez pidió a opositores que “cumplan los acuerdos”

El gobernador Omar Gutiérrez se refirió ayer por primera vez a la discusión por el endeudamiento de 12.800 millones que solicitó a la Legislatura, en vísperas de que el proyecto se trate hoy en la comisión de Asuntos Constitucionales. Envió un mensaje a la oposición para que los acuerdos “se cumplan” y justificó la necesidad de financiamiento pese a la mejora de ingresos que tuvo Neuquén en los primeros meses del año.

“Hubo un acuerdo, esperemos que se cumpla. Yo no me levanté de la noche a la mañana y se me ocurrió presentar un proyecto de ley. Formó parte de una situación que generó diálogo con los distintos poderes y los distintos bloques”, afirmó ayer.

En el contexto de una conferencia de prensa en la que presentó los avances de las obras comprendidas en el Plan Quinquenal, Gutiérrez reconoció que la situación económica mejoró respecto del año pasado por una “mayor fluidez” de las actividades, pero detalló por qué no es suficiente.

Dijo que el gobierno debe, además de cumplir sus obligaciones, transferir recursos para cubrir el déficit de la caja de jubilaciones, compensar los faltantes del Poder Judicial y auxiliar a los municipios. “Hablamos de 12.900 millones de pesos en total”, planteó.

El proyecto de endeudamiento se tratará hoy en la comisión de Asuntos Constitucionales donde, hasta ayer, no estaban asegurados los ocho votos para llegar al recinto. Los diputados de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, con algunas excepciones, difundieron el viernes un comunicado solicitando al gobernador que retire el proyecto.

“Quizás la solución sea, si no están de acuerdo en esa herramienta, que se busque un aporte no reintegrable, bienvenido”, sugirió Gutiérrez ayer.

La posición también la expresó el jefe de bloque del Movimiento Popular Neuquino, Maximiliano Caparroz, quien evaluó que “una solución fácil es levantar el endeudamiento y que Nación pague lo que debe en concepto de regalías o coparticipación”.

“La oposición se tiene que hacer cargo de que fue parte de este conflicto. El Frente de Todos tiene una doble responsabilidad: fue parte, estuvo en los cortes de salud y pidió una salida, que es esta”, argumentó el legislador.

Caparroz, quien además preside la comisión donde se tratará el proyecto, también habilitó la posibilidad de que opositores presenten un despacho en minoría “y que después se decida en el pleno”.

El receso y los tiempos para la ley

Si el oficialismo no consigue hoy los ocho votos que necesita para firmar un despacho y llevar el proyecto de endeudamiento al recinto, perderá valioso tiempo.

El trámite habitual de una ley requiere tres sesiones hasta la sanción: una para que el despacho tome estado parlamentario, otra para que se apruebe en general y otra en particular.

En la Legislatura solo quedan cuatro sesiones antes del receso invernal y dos son esta semana. Eso significa que, si hoy no se firma el despacho, no habrá tiempo suficiente para sancionar la ley antes de las vacaciones.

El oficialismo argumenta la urgencia de contar con la autorización de crédito este mes porque en breve se deberán pagar los aguinaldos.