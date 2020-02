Deuda: Melconian, expresidente del Banco Nación, durísimo con el ministro de Economía

"Fue de cabotaje, es lo habitual que sucede cuando un ministro va al Congreso y tiene que salir airoso de las preguntas que le hacen. ¿Creen que después va a ir a negociar la deuda con ese discurso? Esa es otra historia", criticó el expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, tras la exposición del ministro de Economía, Martín Guzmán, en el Congreso.

En diálogo con radio Mitre, el ex titular de la entidad bancaria agregó: "históricamente estos mensajes tienen una enorme falta de objetividad y tienen siempre patinas ideológicas. Son discursos de cabotaje semi irrelevantes, pero institucionalmente tienen un gran valor".

Para el economista el plan de Nación "es un programa ochentista, lo que llamamos programa peronista, que compra dólares con emisión monetaria para honrar a acreedores privilegiados y lo que quede del acuerdo con la deuda en dólares, que la Argentina va a pagar con dólares comprados con emisión monetaria".

"Este es un programa que quiere tener relativo equilibrio fiscal, si puede, para que el Banco Central (BCRA) no tenga que emitir pesos para el Tesoro; que tiene el lío de la deuda en pesos que si no se la rolloverean tiene que emitir y es imposible y si no la tiene que reperfilar; y que le quedaron varadas las Lelic, otro factor de emisión monetaria, y se traba con la idea de bajar rápidamente la tasa de interés para reactivar la economía", agregó.

"El presupuesto 2020 no está porque primero hay que resolver la deuda. El programa monetario tampoco, porque el BCRA lo publicó -por primera vez en la historia el otro día- conceptual y sin número. Un programa monetario que es conceptual y no tiene números no existe", explicó Melconian y resumió: "El presupuesto 2020 está a merced de la deuda y el programa monetario está a merced del rollover, la deuda y la compra de dólares".

A futuro, el exdiputado opinó que "en el corto plazo vamos a convivir con una incertidumbre natural como la existe ahora. No sé si usar la palabra crecimiento en el corto plazo pero hay un mango más en la calle. Si venís de 10 meses donde la emisión monetaria da cero y en dos meses pasas a 600 mil millones de pesos, eso a algún lado va, con todos los riesgos que eso tiene. En la ideología keynesiana riesgo cero, en la ideología ortodoxa, al borde de la hiper. Se van a equivocar los dos. El 'biri-biri' de corto plazo va a ser la emisión de moneda".