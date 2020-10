Devuélvanme mis libertades

Señor presidente: mediante esta carta le solicito de forma urgente que me devuelva mi libertad y mis derechos, que me fueron sustraídos hace nueve meses y sin haber cometido ningún delito. Le agradezco haberme cuidado al principio de la cuarentena, pero después de más de medio año de encierro se está tornando contraproducente.

Conozco mis derechos y mis obligaciones como ciudadano, las cuales cumplo; con más razón las debe conocer usted como profesor de Derecho.

Debo recordarle que usted no es mi dueño, ni de ningún habitante de este país, como tampoco lo es un gobernador ni un intendente. Ustedes son elegidos por el voto cada cuatro años para organizar y administrar los recursos y nuestros impuestos, pero no para quitarnos la libertad. Hay una célebre frase que dice “Hay dos formas de ejercer poder, uno mediante la Fuerza (dictadura) y la otra mediante el Miedo” (ustedes).

Tengo 53 años y fui personal de salud, usted no me puede enseñar a cuidarme ni a cuidar a los demás, ni puede decirme cuándo puedo ver o visitar a mis seres queridos -hace ya más de medio año que no puedo estar con mis hijos o ver a mi madre-. ¿Usted lo soportaría?

Usted tampoco puede prohibirme usar cualquier medicación o tratamiento. Para resumir, yo tengo derecho a la vida pero también tengo derecho a morir cuando y como yo o Dios quiera, sea por coronavirus, cáncer, diabetes, etc. Le agradezco que me haya cuidado, pero ahora le exijo mi libertad, señor presidente, usted no es mi dueño.

Sergio Ceferino Kreiber

DNI 17.936.134

Las Grutas