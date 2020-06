Día Mundial de la Seguridad Vial: Nos volvemos a mover… ¿nos volvemos a morir?

En Argentina desde el 20 de marzo y hasta el 11 de mayo se llevó adelante una cuarentena rígida, estricta y controlada, que hizo que la población se quede masivamente en sus casas, sin escuelas, sin comercios, ocio, contacto de amigos, familias, sin salir a andar en bici a circular en auto o moto, sin eventos masivos.

Al mejor estilo cinematográfico quedamos encerrados, de la noche a la mañana, solamente los que convivían juntos, solamente la TV, solamente el WI-FI y algunos excesos en la comida, un gran desorden horario, con rutinas quebradas, etc. esto trajo como beneficio principal el “control” de la pandemia, el no contagio masivo y una disminución de casi un 90% de siniestros viales (la otra pandemia), la NO ocupación de cerca del 70% de las camas hospitalarias producidas por nuestro violento tránsito y de algún modo pensando en el día después, que de a poco comienza a ser hoy, empiezan a existir preguntas.

Cuando volvamos a las calles… ¿vamos a volver a tener 20 muertos diarios por el tránsito?, ¿vamos a estar igual de acelerados creyendo que responder ese WhatsApp antes de llegar al semáforo, es imprescindible para el desarrollo de la humanidad?, ¿vamos a cederle el paso a esa bici… aunque sea más chica y de menor peso que mi auto?, ¿vamos a comprender que el parque de motoristas va a ser mayor? y teniendo en cuenta que el comercio online creció más de un 50%, ¿existirá una “nueva” convivencia con motos y bici-delivery? ¿Podremos entender que vamos a estar más aletargados y sin la gimnasia de movernos de la manera que lo hacíamos antes?, ¿será posible que entendamos que el tránsito sin tanta violencia, velocidad, prepotencia es mejor?, ¿Podrá ser que no nos matemos de a 20 por día?

La pandemia va a cambiar el modo en que estamos en el mundo y nos deja varias enseñanzas. En cada uno está aprenderlas, no olvidarnos en 25 minutos, cuando estemos en el auto y antes del semáforo nos llegue ese WhatsApp “urgente”.

Deberemos entender nuevamente que está bueno pensar en el otro, tener empatía y eso también requiere sumarse a la nueva movilidad, a la “bici” definitivamente como una modalidad de tránsito más importante, no solo en ciudades gigantes, también en poblaciones chicas. Para esto los jefes comunales, también tendrán que estar a la altura de las circunstancias mostrando que también algo aprendieron, que serán necesarios muchos más bicicleteros y espacios protegidos para que esos ciclistas, circulen protegidos, seguros, para que los niños puedan usar esos espacios y crecer en una nueva “normalidad”, sin tanta combustión, contaminación, y apuro.





Sin dudas una oportunidad para trabajar la educación vial, por fuera de la escuela. Es hasta filosófico la inversión del Estado en materia de prevención Covid-19 mostró resultados porque la inversión en prevención es el único camino para no llenar camas de hospital, con el tránsito (la pandemia invisible), pasa lo mismo, por eso estoy convencido que no invertir hoy, será tener un mañana (literal) igual al que tuvimos 51 días atrás.

En 1971 Stanley Kubrick produce y dirige “La naranja mecánica”, una película que fue nominada a 4 Oscars -y no ganó ninguno-, que en Argentina se estrenó en julio de 1985. La obra propuso la “rehabilitación” de uno de sus protagonistas (Alex), pandillero, líder de los “Drugos”, personaje agresivo y ultraviolento, luego de someterse a una terapia de aversión (método Ludovico), que es un tipo de tratamiento psicológico-psiquiátrico, que consiste en exponer al “paciente” a un estímulo, al mismo tiempo que se le hace experimentar una sensación desagradable, buscando condicionarlo y así terminar con un comportamiento indeseado.

Creo que estamos en algún punto de ese tratamiento, sin alfileres en los párpados. Hace 50 días de lo único que se habla en redes, radio y TV, es de Covid-19 en modo repetición, sin saber siquiera que el microscópico virus se llama SARS-CoV-2.





Lo cierto es que todos, por miedo, conciencia o lo que fuere actuamos en consecuencia con precaución y protegiendo a los nuestros. Se vuelve a abrir la puerta de calle para todos al mismo tiempo y empieza a correr frío por la espalda.

Sin distinciones político-partidarias -como hicimos con el coronavirus- podemos aplicar el mismo lema, #CuidarteEsCuidarnos, para abordar, a la vez, la otra pandemia.

Autor: Axel Dell´Olio. Licenciatura en Prevención Vial y Transporte. Presidente de la Asociación para la Disminución de Siniestros Viales (Adisiv)