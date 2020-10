Dolina y la cuarentena: "Regalo todas las cervezas de mi vida con tal de que no se muera nadie"

Dolina habló en América con Luis Novaresio.

Alejandro Dolina opinó sobre los reclamos por la cuarentena y aseguró: "Me parece un pecado extrañar bagatelas, yo regalo todas las cervezas de mi vida con tal de que no se muera nadie".

Dolina



Porque fue entrevistado ayer en el programa de operaciones de novaresio, y le explicó claramente que el cerebro además de controlar funciones motoras, también sirve para pensar. pic.twitter.com/3zX8ne1Tvq — ¿Por qué es tendencia? (@Tendencia_Peron) October 23, 2020

En una entrevista brindada al canal América, el escritor también dio detalles de cómo transita el aislamiento: “El asunto es cuidarse uno y cuidar a los demás. No podemos hacer una cuarentena total porque produce daños, pero debemos tener conciencia. Hay que esperar que llegue la cura”.

Contó además que “tomó como proyecto” no contagiarse, un “plan humilde, que consiste quedarse en casa, hasta tanto las circunstancias cambien un poco". En ese mismo tono expresó: "Es una buena época para volverse loco".

"Que angustia, me siento frustrado en mi libertad… ¡Mentira, si todo el mundo sale y hace lo que quiere!, ironizó y agregó: "La frustración personal de los pequeños burgueses me parece que es una cosa de la cual no vale la pena quejarse demasiado"