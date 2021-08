CIPOLLETTI

Estoy asombrada al leer que el ex ministro de Economía de Río Negro, el que endeudó a la provincia en dólares siguiendo las recetas del macrismo, y responsable de que hoy las arcas provinciales se estén desangrando y que el Estado rionegrino vea condicionada la asignación de recursos para atender las prioridades básicas que la sociedad demanda, da consejos sobre cómo hacer para que el país crezca, y le echa la culpa al Frente de Todos que desde su asunción al gobierno nacional ha buscado remediar situaciones dramáticas en medio de la pandemia más grave de la historia.



Domingo debe revisar su memoria. El ex ministro no se hace cargo de lo que ha significado, significa y significará el endeudamiento en moneda extranjera en las finanzas provinciales, en los pagos de intereses y la amortización de capital, y en cómo impacta e impactará en la asignación de recursos públicos para cubrir los servicios básicos a la población.



El ex Ministro dice que hoy no se genera empleo y que la mirada del Gobierno nacional está puesta “en cómo podemos asistir a los que no tienen, cómo podemos subsidiarle los servicios”. Domingo se equivoca, no sabe, o no quiere reconocer el ritmo de recuperación de la economía nacional, más allá de su heterogeneidad según ramas de actividad. Basta leer las cifras del Ministerio de Desarrollo Productivo nacional.



Tampoco parece reconocer la necesidad en pandemia de la protección social de millones de personas incluidos miles de rionegrinas y rionegrinos que el Estado nacional sostuvo en 2020 y sostiene el 2021. Cerca de 10 millones de beneficiarios representó solamente el Ingreso Familiar de Emergencia, a lo que se agregaron los Aportes Transitorios a la Producción y el Empleo, los REPRO II y los créditos a tasa cero para monotributistas entre otras medidas.



Graciela Landriscini

diputada nacional

(extracto del texto enviado)