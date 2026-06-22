El fruto seco exclusivo que crece en la costa argentina, tiene alta demanda y valor internacional y podría funcionar perfectamente en la Patagonia

Mientras gran parte de la actividad forestal argentina se concentra en especies destinadas a madera o celulosa, una alternativa productiva comienza a ganar protagonismo por su alto valor agregado: el pino piñonero (Pinus pinea), productor de uno de los frutos secos más cotizados del mercado internacional.

Con experiencias exitosas desarrolladas principalmente en la costa atlántica bonaerense, especialmente en Claromecó, este cultivo se presenta como una opción estratégica para productores con visión de largo plazo, capaces de combinar rentabilidad futura con sistemas productivos complementarios durante los primeros años.

La producción de piñones representa hoy un nicho de mercado exclusivo, con demanda sostenida en Europa y precios que convierten al producto en uno de los frutos secos más caros del mundo.

Un negocio con precios excepcionales



El principal atractivo del cultivo radica en el valor comercial de su producción. El piñón pelado destinado al consumo humano alcanza en Europa cotizaciones que oscilan entre 70 y 100 euros por kilogramo, mientras que en el mercado gourmet argentino los precios superan ampliamente los 100.000 pesos por kilo.

«La producción de piñones representa hoy un nicho de mercado exclusivo, con demanda sostenida en Europa y precios que convierten al producto en uno de los frutos secos más caros del mundo».

Se trata de un ingrediente muy apreciado por la gastronomía mediterránea, utilizado en la elaboración de pesto, panificados, repostería y diversos platos gourmet.

Este escenario convierte al piñón en un producto de alto valor agregado, capaz de generar ingresos significativos por unidad de superficie una vez que la plantación alcanza su madurez productiva.

Ventajas competitivas para Argentina



Uno de los factores que posicionan favorablemente al país es su condición de productor en contraestación respecto de Europa, principal consumidor mundial del producto.

Ejemplares de pino piñonero listos para pasar al terreno, después hay que esperar varios años.



Esta característica permite abastecer al mercado europeo en períodos donde los stocks son menores, generando una ventaja comercial relevante.

A ello se suma una cuestión sanitaria clave: Argentina permanece libre de la chinche americana de las piñas (Leptoglossus occidentalis), una plaga que desde hace décadas afecta a los principales países productores del Mediterráneo y que ha reducido considerablemente los rendimientos de los pinares europeos.

La combinación entre disponibilidad de tierras aptas, condiciones climáticas adecuadas y ausencia de esta plaga abre una oportunidad concreta para el desarrollo de una nueva actividad exportadora.

Claromecó, el ejemplo que demuestra la viabilidad



La experiencia liderada por el ingeniero forestal Alejandro Camporini en Claromecó constituye hoy el principal caso de éxito del país.

El ingeniero Alejandro Camporini en su campo en Claromecó, en la costa bonaerense.



Con más de 30.000 árboles implantados y tres exportaciones consecutivas de aproximadamente 6.000 kilos hacia España, el emprendimiento logró demostrar que la producción comercial de piñones es viable en Argentina.

El reconocimiento obtenido por parte de compradores europeos representa una validación importante para el producto nacional, especialmente en términos de calidad y características organolépticas.

El proyecto permitió además posicionar al país dentro de un mercado tradicionalmente abastecido por productores mediterráneos.

Un sistema productivo adaptado a ambientes marginales



El pino piñonero encuentra excelentes condiciones para desarrollarse en suelos arenosos y profundos, características frecuentes en amplias zonas costeras.

El pino piñonero encontró un excelente lugar de desarrollo en la costa argentina, pero la Patagonia tiene condiciones para su cultivo.



Su adaptación a estos ambientes permite aprovechar terrenos con limitaciones para otras actividades agrícolas intensivas, transformándolos en superficies productivas de alto valor.

Además de su función económica, las plantaciones aportan beneficios ambientales vinculados a la fijación de dunas, protección contra la erosión y generación de cobertura forestal.

¿Podría funcionar en el norte de la Patagonia?



La pregunta surge naturalmente, si el cultivo funciona en la costa bonaerense, ¿podría desarrollarse también en Río Negro y Neuquén?

La respuesta todavía requiere investigación y ensayos específicos, pero existen elementos que permiten pensar en posibilidades concretas. El pino piñonero es una especie adaptada a climas secos, con buena tolerancia a la falta de agua, los vientos y las bajas temperaturas.

El fruto del pino piñonero tiene alta demanda internacional y el mercado paga buenos valores.



Además, puede desarrollarse en suelos arenosos o relativamente pobres, características frecuentes en amplias zonas de la Patagonia norte.

Los especialistas consideran que los ambientes con mayor potencial podrían encontrarse en:

• La costa atlántica rionegrina.

• El Valle Inferior del río Negro.

• Sectores del Alto Valle bajo riego.

• Algunas áreas irrigadas del centro y este neuquino.

Una alternativa para diversificar la producción



Tanto Río Negro como Neuquén vienen incorporando en los últimos años nuevos cultivos de alto valor agregado. Los desarrollos de avellanos, pistachos, almendros y olivares muestran que la región busca alternativas complementarias a la tradicional fruticultura. En ese contexto, el piñón podría sumarse como una propuesta orientada a mercados premium.

La ventaja es que puede integrarse a sistemas agroforestales, permitiendo combinar la forestación con actividades ganaderas o cultivos de corto plazo. De esta manera, los productores podrían generar ingresos mientras esperan la entrada en producción de los árboles.

El principal desafío: la paciencia



Sin embargo, el negocio presenta una limitación fundamental que explica por qué aún no se ha expandido masivamente: el tiempo.

La cosecha necesita de mucha mano de obra para llevarse a cabo.



Los árboles requieren entre ocho y diez años para producir sus primeras piñas y alcanzan niveles comerciales óptimos recién entre los 12 y 15 años. Esto implica una inversión inicial importante con un período muy prolongado hasta recuperar el capital.

Por esta razón, el cultivo resulta más atractivo para productores con capacidad financiera, visión patrimonial o estrategias de diversificación de largo plazo.

Un rendimiento que exige escala



Otro aspecto a considerar es el bajo rendimiento industrial. La obtención del piñón pelado requiere un proceso laborioso y genera una importante reducción de volumen respecto del material cosechado.

Rendimiento 100 kilos de piñas cerradas hacen falta para extraer entre 2 y 3 kilos de piñón listo para consumo.

Según las experiencias productivas actuales, de cada 100 kilos de piñas cerradas se obtienen apenas entre dos y tres kilos de piñón listo para consumo.

Esta relación explica los elevados precios finales, pero también obliga a trabajar con superficies suficientes y una logística eficiente para alcanzar escalas comerciales competitivas.

Producción artesanal y mano de obra intensiva



La cosecha continúa realizándose de manera predominantemente manual. Las piñas son recolectadas entre mayo y octubre mediante el ascenso a los árboles y el uso de herramientas específicas para desprenderlas.

Posteriormente atraviesan un proceso de secado natural, apertura, extracción y selección de semillas.

Esta característica aporta valor al producto, aunque también incrementa los costos operativos y la necesidad de mano de obra especializada.

Una oportunidad para mirar a largo plazo



El crecimiento de la demanda mundial, la reducción de la oferta europea por problemas sanitarios y las condiciones favorables que presenta Argentina configuran un escenario atractivo para el desarrollo del pino piñonero. No obstante, se trata de una actividad que exige planificación, capital y paciencia.

Las experiencias exitosas muestran que el negocio puede alcanzar resultados sobresalientes, aunque siempre bajo una lógica de inversión de largo plazo.

Para quienes estén dispuestos a pensar en décadas más que en campañas, el piñón aparece como una de las alternativas forestales de mayor valor agregado que hoy ofrece el mercado internacional.

Ventajas de la producción de pinus pinea

Altísimo valor comercial del producto.

Demanda internacional sostenida.

Ventaja de contraestación respecto de Europa.

Ausencia de la principal plaga que afecta a los productores mediterráneos.

Posibilidad de exportación.

Aprovechamiento de suelos arenosos o marginales.

Compatibilidad con sistemas agroforestales.

Desventajas de la producción de pinus pinea

Entre 8 y 10 años para iniciar la producción.

Madurez comercial recién entre los 12 y 15 años.

Elevada inversión inicial.

Bajo rendimiento de piña a piñón pelado.

Cosecha y procesamiento intensivos en mano de obra.

Necesidad de visión empresarial y financiera de largo plazo.

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