Donaron cascos de ventilación para afectados por coronavirus en Regina

Una Fundación de Villa Regina donó tres equipos de ventilación mecánica para la asistencia respiratoria de pacientes afectados por la covid-19 de Villa Regina. Los equipos, conocidos como cascos Helmet, fueron entregados a la Clínica Central de esta ciudad.

La donación fue realizada por la Fundación Fénix, integrada por un grupo de comerciantes de Villa Regina, con el objetivo de dotar de un elemento para asistencia para la provisión de oxígeno sin la utilización de métodos invasivos que afecten a las personas.

Este sistema de ventilación mecánica asistida, fue implementado hace pocas semanas por el Ministerio de Salud de Río Negro que realizó la entrega de una partida de 100 cascos Helmet a distintos centros de salud pública dentro de la provincia.

La idea de la donación surgió días atrás, por lo que integrantes de la Fundación, realizaron una ronda de consultas tanto en la Clínica Central como en el Hospital de Villa Regina, sobre la utilidad de este tipo de elemento en el marco de los tratamientos que se brindan a las personas afectadas por coronavirus.

Desde la Clínica Central expresaron su agradecimiento a los integrantes de la Fundación Fénix, “representada por Marcelo Fernandez, Jacinto Liebana y Norberto Palacios, quienes donaron a nuestra institución tres cascos Helmet para mejorar el tratamiento de pacientes covid-19 con necesidad de oxígeno”.

Al mismo tiempo explicaron que estos equipos de ventilación “proveen oxígeno de alto flujo, eliminando en buena medida la necesidad de utilizar respiradores mecánicos. Es un tratamiento menos invasivo para los pacientes (no hace falta sedarlos ni intubarlos), no reduce su movilidad, no compromete su comodidad, y es más seguro para el personal de salud ya que el casco reduce al mínimo la posibilidad de contagio”.

La utilización de estos equipos está indicada para aquellas personas afectadas por la covid-19, que requieren una asistencia respiratoria, pero sin la necesidad de ser ingresado a las unidades de terapia intensiva.