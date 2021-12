Dos desarrollos made in Vaca Muerta ya se aplican en Estados Unidos

Vaca Muerta es la única formación shale del mundo que ha logrado tener un desarrollo a escala por fuera de Norteamérica. Y tras una década de actividad en la que las innovaciones provienen en su mayoría de los grandes desarrollos de Estados Unidos, algunos avances netamente argentinos ya comenzaron a ser exportados y aplicados en la cuna del shale.

El encargado de dar a conocer algunos de esos desarrollos fue nada menos que el presidente de Shell Argentina, Sean Rooney, quien en diálogo con Energía On, destacó que «la eficiencia del trabajo de los equipos argentinos de perforación y completación está al nivel de trabajo en Estados Unidos o cualquier otro lugar. En seguridad y eficiencia es fantástico y con las empresas locales también, estamos ayudando nosotros para desarrollar la cantidad de contenido local».

No se erra si se dice que Rooney es un apasionado por Vaca Muerta. Este Geólogo y doctor en Geofísica norteamericano no solo cuenta con la basta experiencia de Shell en los grandes desarrollos del no convencional de Estados Unidos y Canadá, sino que destaca además lo rápido que se avanzó en la comprensión en profundidad de Vaca Muerta, en lo que en la industria se define como la curva de aprendizaje.

«Hay desarrollos creados en Vaca Muerta que ya se están aplicando en los Estados Unidos«, contó Rooney y detalló que «tenemos dos ejemplos muy buenos: uno es en el área de seguridad y el otro es en subservicios».

La eficiencia del trabajo de los equipos argentinos de perforación y completación está al nivel de trabajo en Estados Unidos”. Sean Rooney, presidente de Shell Argentina.

Rooney explicó que «en el área de seguridad se desarrolló en Vaca Muerta un sistema que se llama On the zone (en la zona en español) en donde los trabajadores como que se hacen dueños de una zona de actividad. Se hace un diseño de zonas y el trabajador tiene la responsabilidad de proteger una zona puntual. Para que otro operario pueda entrar a una zona, hay que pedir permiso al dueño de la zona».

De acuerdo al presidente de Shell Argentina, este sistema de control «funciona muy bien para mantener segura la actividad en perforación y completación y se está usando en Estados Unidos».

El segundo avance made in Vaca Muerta que ya se exportó a la cuna del shale, tiene que ver con el manejo de pozos en perforación. “Un par de ingenieros argentinos desarrollaron una manera de ahogar un pozo antes de sacar el trépano. Cuando vas sacando la cañería se aplica esta técnica que es una manera de hacerlo más rápido, se reduce casi un día el tiempo de perforación con esta técnica”, aseguró Rooney.

Y agregó que este avance en el control de los pozos no solo ya se está usando en formaciones colosales del shale de los Estados Unidos como Permian, sino también en algunos bloques del no convencional de Canadá.

Rooney recordó que “al principio -del trabajo en Vaca Muerta- mirábamos más a Canadá que a Permian, porque en muchos aspectos la perforación de Canadá es más parecida que Permian a la de Argentina, en lo geológico”. Y agregó que “la sociedad con Canadá ha sido muy beneficiosa para todos”.

El titular de Shell Argentina no eludió la comparación y aseguró que “el nivel de productividad de Vaca Muerta es mejor que Permian. Algunos de los mejores pozos que tenemos están aquí, porque el nivel de productividad, por la presión y el espesor son mejores en Vaca Muerta”.

Aunque aclaró que «hay partes de Permian que son super ricas, que son iguales o mejores que acá, y por eso los mejores pozos todavía están en Permian, pero en promedio es mejor Vaca Muerta».

En ese sentido Rooney destacó que “en el no convencional de Shell en Permian y acá en Argentina un beneficio es el aprendizaje mutuo y el gobierno provincial y nacional tienen un papel en pedir publicaciones, bastantes detalles de los pozos y eso da la oportunidad de ver qué están haciendo los otros, que es más que lo que puede hacer una compañía”.

Estos sistemas de datos abiertos permiten para Rooney “dar la oportunidad de ver lo que hacen diversos expertos y presupuestos diversos de las compañías: cómo funciona un pozo más largo, el caño más grande, la completación más fuerte, y eso mejora la eficiencia de la industria en su conjunto”.