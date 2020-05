Dos nuevos contagiados en Bariloche

La secretaria de Políticas Públicas de Salud de la provincia, Mercedes Ibero, informó esta noche de jueves que se detectaron esta jornada dos casos positivos en Bariloche. Se trata de dos mujeres, cuyos estudios confirmaron que habían contraído la COVID-19, que transmite el coronavirus.

Con estos dos nuevos casos, son 81 personas las que contrajeron la enfermedad desde principios de marzo, cuando se detectó el primer contagio en la provincia, hasta la fecha. De ese grupo, 74 personas se curaron.

Por eso, quedan 7 personas contagiadas, aunque son 5 los pacientes internados en el hospital Ramón Carrillo de esta ciudad, explicó Ibero. Aclaró que los dos restantes están internados en Buenos Aires, pero los incluyeron entre los casos activos de la provincia porque tienen domicilio en Bariloche. Como contrapartida, un hombre de Bariloche recibió este jueves el alta médica.

Ibero comunicó que los estudios de 66 personas dieron resultado negativo, entre ellos, hubo 18 personas de Bariloche.

Explicó en la conferencia de prensa que cuando hablan de circulación viral “es cuando no le encontramos un nexo epidemiológico”. “Si todo el grupo de los contagios en una ciudad pertenecen a un mismo lugar, a un mismo nexo, porque trabajan juntos o se juntaban en reuniones, eso es un nexo epidemiológico”, manifestó. “Pero si aparece alguien que no tenía nada que ver, que estaba en otro lado y es positivo, ahí hablamos de que hay circulación viral porque no encontramos donde se relacionan esos casos”, agregó.

“Respecto al suero de los pacientes ya inmunizados, que ya tuvieron el COVID-19, hay todo un proyecto que se está organizando con el hospital de Bariloche y desde el Ministerio de Salud, así que a la brevedad se empezará a hacer todo lo necesario para ser parte de ese proyecto”, comentó Ibero, sin dar mayores precisiones.

Los datos oficiales muestran que hasta el momento hubo 268 personas que contrajeron la enfermedad en la provincia. De ese grupo, 166 se curaron y 10 personas murieron.

Todavía quedan 7 personas contagiadas de Bariloche, 15 de Choele Choel, 10 de Cipolletti, 22 de Lamarque, 4 de Allen, 13 de General Roca, 5 de Luis Beltrán,1 de Cinco Saltos, 7 de Villa Regina, 7 de Chimpay y 1 de Coronel Belisle. Son 92 casos activos.