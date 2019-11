Gualeguay

Es una costumbre buscar un culpable por las acciones que se hacen, siempre es mejor que otro tenga la culpa.

Tenemos muchas premisas y buscamos una conclusión. Y comenzamos a analizar en procura de una solución. En casi todos los temas las personas son propensas a hablar, pero eso de hacer no vale. Uno de los temas en que cientos de profesionales han elaborado informes, evaluaciones, simposios y reuniones es el de la droga. Pero, ¿se quiere combatir? Veamos las premisas: a) la droga “pesada” no vale nada en origen; b) produce ganancias siderales; c) si se gana, se vende; d) el consumidor es un enfermo; e) por ser prohibida, es cara.

Si es barata en origen, “alguien” debería comprarla a esos precios. Si el drogadicto es un enfermo, lo debería tratar un médico. Entonces, bajo receta se vendería a precios bajísimos. Al dejar de ser negocio se cortaría la cadena. Fácil, ¿no? Entonces vemos que no se quiere cortar el negocio de pocos. Pero, ¡cuidado!, esa droga deforma genes y a nadie le conviene, ni a médicos, ni a laboratorios, ni a sanatorios. Sin enfermos no hay ingresos. Sin traficantes no hay coimas ni guerrilleros. Resultado: no conviene combatir la droga.

Carina A. Lowell

DNI 10.193.013