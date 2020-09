"Duna" revela secretos en su trailer

El trailer de "Duna", el nuevo filme de Denis Villeneuve basado en el clásico literario de ciencia ficción de Frank Herbert, fue lanzado en las plataformas digitales.

Con impactantes efectos especiales y el protagónico sobresaliente de Timothée Chalamet, el realizador de "Sicario" demuestra que sus encuadres con efectos especiales lo ponen en camino a convertirse en una referencia del género tras probar suerte con "La llegada" y "Blade Runner 2049".

Pese a que la banda original estará a manos del oscarizado Hans Zimmer (un asiduo colaborador de Christopher Nolan), el trailer es musicalizado por "Eclipse", el clásico de Pink Floyd que cierra el disco "The Dark Side of the Moon".

El estreno del filme se espera para el 17 de diciembre, aunque dependerá de cómo evolucione la situación con el coronavirus para ese momento.

El mes pasado, el propio realizador reconoció que sería "un sprint" poder cumplir con la fecha debido a los retrasos producidos por la pandemia.

El problema se debió, según dijo, porque al estar cómodo de tiempo decidió volver a rodar algunas escenas, y entonces, todo tuvo que suspenderse por el avance de la covid-19.

Denis Villeneuve retomó el rodaje del filme para tratar de estrenar a tiempo.

"Se nos permitió volver a rodar lo que estaba pendiente en unas pocas semanas. Aunque también ha significado que estoy finalizando varios elementos de la película, como el VFX o el montaje, en Montreal, mientras que mi equipo está en Los Ángeles", explicó en ese momento.

El filme ya tuvo una versión para pantalla grande de la mano de David Lynch en 1984.

Hasta el momento, Warner, estudio propietario del filme, no cambió la fecha de estreno de la versión de Villeneuve.

Télam