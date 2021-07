Dyhzy, el hijo de Alberto Fernández, anunció que cambiará su DNI a «no binario»

La incorporación oficial de los DNI no binarios, es decir con opción para las personas que no se identifican con el sistema femenino/masculino, generó un alto nivel de repercusiones.

Entre ellas se sumó Dyhzy, el hijo del presidente Alberto Fernández, quien anunció que también cambiará su documento nacional de identidad en este sentido.

El cosplayer celebró la iniciativa y destacó, en una transmisión en vivo de Instagram, que cuando el Estado "reconoce una ley, esa ley se va naturalizando. Más allá de que falta, la gente tiene que deconstruirse, más gente lo va naturalizando".

Así, Dyhzy anticipó también que se va a cambiar el nombre con el que aparece en su documento y explicó que no se considera hombre, sino "persona no binaria".

“No me gusta. Nunca en mi vida me sentí identificado con ese nombre. Por eso ni lo digo y pido que no me llamen así", solicitó el joven durante su transmisión.

“¿No binario es que no te identificas con ningún género?”, le preguntó un usuario durante el vivo. “Hay como distintos tipos de géneros dentro del espectro: hombre, mujer, no binario, queer, género fluido”, explicó Dyhzy.

Y concluyó: “Seguimos conquistando derechos. Ningún retrógrado nos va a parar”.