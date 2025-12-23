¿Planeas cruzar a Chile hoy? Requisitos y estado de los pasos fronterizos para el 23 de diciembre

Con el inicio del éxodo por las fiestas de fin de año, los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro operan con gran afluencia de vehículos y guardias reforzadas este martes 23 de diciembre 2025. Según el reporte oficial de Vialidad Nacional y Gendarmería, tanto el paso Cardenal Samoré como Pino Hachado se encuentran habilitados y transitables, aunque se recomienda precaución por ráfagas de viento en las zonas altas de la cordillera.

Con temperaturas que promedian los 18°C en zona de frontera, los tiempos de espera en las aduanas comienzan a incrementarse; por eso, antes de salir, chequeá en esta nota el estado de los cruces, los horarios de atención y la documentación obligatoria para evitar demoras en tu viaje hacia Chile.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, martes 23 de diciembre 2025?

Para cruzar a Chile desde Neuquén o Río Negro hoy, martes 23 de diciembre 2025, la información oficial es clave. A continuación, te brindamos el reporte actualizado de habilitación de rutas, los horarios de aduana y las precauciones viales que debés tomar.

Paso Fronterizo Estado hoy miércoles (23/12/2025) Horario de atención Recomendaciones clave Cardenal Samoré HABILITADO 8 a 19 hs. Calzada húmeda. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando. Mamuil Malal (ex Tromen) HABILITADO 8 a 20 hs. Sectores poceados. Portar cadenas. Pino Hachado HABILITADO 8 a 20 hs. Calzada mojada, lloviznando. Zona con animales sueltos. Icalma HABILITADO Egreso 8 a 19.

Ingreso 8 a 17. Sectores poceados. Habilitado. Hua Hum HABILITADO 8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza. Sectores poceados. Portar cadenas. Pichachen HABILITADO De 8 a 18 para el ingreso a Chile.

De 8 a 19 para el ingreso a Argentina. Paso habilitado en horario normal, para vehículos livianos.

Clima en la alta montaña: pronóstico para la zona de lagos en la Patagonia, Argentina

Las autoridades provinciales recuerdan a los viajeros prever sus traslados de acuerdo con los nuevos horarios de Chile y las condiciones climáticas. En fechas como estas, se debe considerar el tránsito diferencial por las fiestas de fin de año, momento que genera gran movimiento en los pasos cordilleranos durante los días previos.

El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para la zona de lagos anticipa para este martes 23 de diciembre 2025:

Días cálidos con períodos de viento, en disminución hacia la Nochebuena y más débiles el miércoles 25 de diciembre.

Lluvias y neviscas en cordillera.

Tiempo bueno con vientos débiles hacia el fin de semana.

Días de calor a fines de diciembre.

Requisitos esenciales y documentación para viajar a Chile hoy, martes 23 de diciembre 2025

Antes de emprender el cruce hacia Chile desde cualquier punto de Argentina, recordá verificar la siguiente documentación obligatoria: