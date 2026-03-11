Acciones y bonos argentinos avanzan: el riesgo país se acerca a los 550 puntos

El S&P Merval y los ADRs vuelven a anotar ganancias este miércoles, a contramano del S&P 500 estadounidense y en medio de un escenario de mayor volatilidad global por la escalada del conflicto en Medio Oriente. En ese contexto, los bonos avanzan y el riesgo país se acerca a los 550 puntos básicos.

Mercados: el Merval y los ADRs suben hasta 8%

En la plaza local, los títulos en dólares anotan subas generalizadas y trepan hasta 1,8% de la mano del Global 2046, seguido por el Bonar 2029 (0,8%).

A su vez, el riesgo país se ubica en torno a los 553 puntos básicos y los activos argentinos continúan afectados por el clima adverso en los mercados globales.

La Secretaría de Finanzas anunció que el jueves licitará instrumentos del Tesoro Nacional denominados en pesos y en dólares.

El S&P Merval trepa 2,6% a 2.771.210,27 puntos, lo que implica su cuarta jornada consecutiva al alza. Además, su contraparte en dólares también extiende ganancias y avanza 2,3% a 1.889,64 puntos y marca su nivel más alto desde fines de febrero.

Los papeles operan con alzas generalizadas de hasta el 8,1% de la mano de Banco de Valores, seguido por Metrogas (+6,9%). En solitario, Loma Negra pierde 0,8%.

En tanto, en el Panel General, las acciones de Domec vuelan hasta un 9,7%, mientras que las de Grupo Ledesma anotan una suba superior al 7,9%.

Por último, los ADRs vuelven a subir hasta más de 6%, liderados por YPF, Telecom Argentina (+4,6%) y BBVA Argentina (+4,2%). Por otro lado, otras acciones como Bioceres Crop caen 0,6%.

NA