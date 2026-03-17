Acciones y bonos argentinos subieron con impulso petrolero y el riesgo país cayó debajo de 600 puntos

Las acciones argentinas y los bonos en dólares registraron una jornada positiva este martes, impulsados por el repunte del petróleo y señales de estabilidad financiera, en un contexto donde el riesgo país volvió a perforar los 600 puntos básicos.

Acciones, bonos y petróleo al alza en una jornada positiva para Argentina

El avance estuvo traccionado en gran parte por el sector energético, luego de que el crudo Brent superara nuevamente los US$100 por barril en medio de la escalada de tensiones en Medio Oriente. En ese marco, las acciones vinculadas a energía lideraron las subas tanto en el mercado local como en Wall Street.

En la plaza doméstica, el S&P Merval avanzó 2,1% hasta los 2.660.710,06 puntos en pesos, mientras que medido en dólares trepó 2,5% hasta los 1.812,55 puntos. Entre los papeles más destacados se ubicaron Central Puerto (+4,8%), Transportadora de Gas del Sur (+4,5%) y Pampa Energía (+4,2%).

El buen clima también se trasladó a los ADRs argentinos en Nueva York, que registraron alzas de hasta 4,4%, encabezadas por Pampa Energía, seguida por Transportadora de Gas del Sur (+4%) y Central Puerto (+3,7%).

En paralelo, los bonos soberanos en dólares mostraron mejoras generalizadas de hasta 1%, con subas lideradas por el Global 2035, seguido por el Global 2041 (+0,8%), el Bonar 2035 (+0,8%) y el Bonar 2041 (+0,8%). Este desempeño contribuyó a la baja del riesgo país, que descendió a 593 puntos básicos tras tres jornadas consecutivas en alza.

En el frente cambiario, el Banco Central extendió su racha compradora en el mercado oficial y alcanzó las 50 ruedas consecutivas con saldo positivo. En la jornada adquirió US$73 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC), acumulando compras por US$3.421 millones en lo que va del año, más de un 33% de la meta oficial.

No obstante, las reservas internacionales no lograron consolidar el crecimiento y cerraron en US$44.721 millones, afectadas por pagos a organismos internacionales, lo que les impidió superar el umbral de los US$45.000 millones.

El resultado de la jornada reflejó una mejora en las expectativas de los inversores, en un escenario donde el impulso externo del petróleo y la continuidad de la acumulación de divisas por parte del Banco Central aportaron señales de mayor estabilidad financiera.

Con información de NA



