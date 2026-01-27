El riesgo país roza los 500 puntos y el mercado se prepara para romper una barrera clave

El riesgo país inició este martes 27 de enero cerca de romper el piso de los 500 puntos. (Foto: gentileza)

La racha positiva de enero no se detiene y este martes los mercados amanecieron con una señal contundente de confianza. El dato que miran todos los operadores es el riesgo país, que en las primeras operaciones de la mañana se hundió hasta los 501 puntos básicos, y consolidó una baja del 2,30% respecto al cierre de ayer.

Con este nivel, el índice que elabora el JP Morgan queda a un solo punto de quebrar la barrera de las 500 unidades, un umbral técnico que dejaría al Gobierno en condiciones óptimas para salir a buscar financiamiento a tasas de un solo dígito.

Merval y Wall Street, en verde

El optimismo se traslada a la renta variable. En la plaza local, el índice S&P Merval inició la rueda con un alza del 1,30%, ubicándose en los 3.170.548 puntos.

En Nueva York, los ADRs argentinos muestran subas destacadas, especialmente en el sector energético y tecnológico:

Central Puerto (CEPU) lidera las ganancias tempranas con un salto del 4,26% .

lidera las ganancias tempranas con un salto del . Mercado Libre (MELI) acompaña con una suba del 4,10% .

acompaña con una suba del . Banco Supervielle también se muestra activo con un avance del 3,28%.

El «factor clave» detrás del rally

La compresión acelerada del riesgo país no es casualidad. Según coinciden los analistas, el mercado está poniendo en precios la sostenibilidad del superávit fiscal y la acumulación de reservas del Banco Central. La demanda de fondos internacionales que buscan posicionarse en la deuda argentina sigue firme, empujando las paridades de los bonos al alza.

A este escenario macro se suma un fenómeno técnico de mercado: la escasez de oferta. Quienes compraron bonos argentinos en los últimos meses no están dispuestos a venderlos todavía, apostando a que la suba tiene más recorrido. Esta falta de vendedores, frente a una demanda voraz por entrar, genera un «cuello de botella» que dispara los precios y derrumba la tasa de riesgo a una velocidad mayor a la esperada.