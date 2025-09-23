Actividad industrial: anticipan una nueva caída del 3% interanual en agosto 

Los datos anticipados de agosto indican una baja de la actividad industrial en torno a -3%.

La actividad industrial registraría una baja del 3% interanual, según estimación del Centro de Estudios (CEU) de la Unión Industrial Argentina (UIA). En la comparación mensual, y luego de la caída de julio, “se proyecta que agosto se mantenga en el mismo nivel”, señalaron.

Los datos disponibles de agosto muestran mermas en varios rubros. Sobresalen los vinculados a la construcción, con caídas en despachos de cemento (-9%) y el índice Construya (-8,6%). Este es uno de los sectores más afectados, con bajas superiores al 20% respecto a 2022 y 2023. (Ver informe completo abajo)

También cayeron el patentamiento de maquinaria industrial (-13%) y la producción metalmecánica (-2,3%). La fabricación de autos bajó un 7%, debido a un ajuste estacional y una desaceleración de las exportaciones. Fue el agosto con menos unidades producidas de los últimos tres años.

Cayeron las exportaciones industriales

Las exportaciones industriales a Brasil disminuyeron un 11% respecto a julio. A su vez, la liquidación de divisas del agro se desplomó un 48,5%. Esto se debe a menores ventas de productos primarios y a una alta base de comparación con el mes previo.

En el acumulado del año, la industria muestra caídas promedio del 10% contra 2023 y 2022. Una encuesta del Centro de Estudios de la UIA (CEU) confirmó la tendencia. El Monitor de Desempeño Industrial (MDI) se ubicó en 45,3 puntos, por debajo del umbral de expansión.

El sondeo reveló que más empresas reportaron caídas en producción y ventas. Además, el 24,4% redujo su personal, el nivel más alto de la serie. La baja de la demanda interna se consolidó como la principal preocupación para el 40,1% de las firmas consultadas.

En números 48,5% se desplomó la liquidación de divisas del agro en julio. Esta semana se anunció la quita temporal de retenciones a granos y carnes.

En este marco, las expectativas empresariales se moderaron significativamente. Cada vez menos compañías prevén mejoras en su situación económica, en su sector de actividad y en el país. El relevamiento confirma un horizonte de recuperación que todavía se percibe como incierto y lejano.

Según datos oficiales del INDEC, la producción industrial ya había caído en julio. La baja fue de 1,1% interanual y de 2,3% respecto a junio. Pese a esto, en lo que va del año, la industria acumuló un crecimiento del 5,8% según el mismo organismo.

El panorama sectorial es heterogéneo, aunque con tendencia negativa. Hay sectores con crecimiento, como los ligados a la cosecha, Vaca Muerta o la producción de motos. Otros se mantienen estables, como el farmacéutico, y un tercer grupo presenta fuertes caídas, traccionado por la construcción.

