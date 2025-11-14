El acuerdo comercial con Estados Unidos abre puertas a exportaciones e inversiones: cómo impactará 

Argentina y Estados Unidos sellaron un importante acuerdo comercial bilateral, que si bien todavía es un «gran paraguas», cuyos detalles de ejecución aún deben definirse, marca un giro estratégico para la economía del país, que se ha caracterizado por ser proteccionista. El acuerdo se da con un dato clave como marco: desde 2023 el país norteamericano se consolidó como el segundo mercado de exportación de Argentina, arriba de China.

Así lo analizó el periodista especializado en Economía, Pablo Wende, en su columna en Río Negro Radio. Esta alianza refuerza la posición de Estados Unidos, que actualmente, las exportaciones a ese país rondan los 7.000 millones de dólares anuales.

El acuerdo proyecta un significativo aumento en rubros clave. La Sociedad Rural Argentina estima una posible cuadriplicación de las exportaciones de carne vacuna a Estados Unidos, pasando de 20 a 80 millones de toneladas. Además, Estados Unidos es el principal importador de servicios y de la economía del conocimiento de Argentina, con un alcance de casi el 30% de lo generado en este sector.

Este escenario de mayor apertura genera interés en las inversiones estadounidenses. Aunque todavía faltan regulaciones que de en un marco adecuado.

“En su momento, Scott Bessent, aseguró que hay un montón de inversiones norteamericanas que quieren ir a la Argentina. Pero para eso tiene que haber un marco adecuado. No van a invertir en cualquier situación”, indicó Wende.

Patagonia en el foco de la inversión tecnológica

La Patagonia emerge como una región estratégica para estas posibles inversiones de alta tecnología. Su clima frío y los vientos patagónicos ofrecen condiciones óptimas para la instalación de fábricas de chips o granjas de criptomonedas, que requieren refrigeración intensiva.

Asimismo, la capacidad de generar energía eólica potencia su atractivo como polo de desarrollo tecnológico.

El Mercosur, un obstáculo para la apertura

El proceso de mayor apertura comercial de Argentina enfrenta un debate con el Mercosur. Pablo Wende indicó que la filosofía proteccionista del bloque, concebido como una unión aduanera con aranceles comunes, se presenta como una «traba» para la negociación de tratados de libre comercio bilaterales. Esta situación contrasta con el modelo de Chile, un país que ha logrado firmar acuerdos comerciales con múltiples naciones.

Preocupación por el empleo y el monotributo

En paralelo a estas proyecciones, la economía argentina registra desafíos internos en el ámbito laboral. Según datos recientes, el sector privado perdió 33.000 puestos de trabajo en los últimos tres meses, cifra que supera los 100.000 desde el inicio de la actual administración. Esta caída afecta principalmente a sectores intensivos en mano de obra, como la industria manufacturera, impactados por la crisis y la baja demanda interna.

Además, se plantea una posible modificación del régimen del monotributo, sugiriendo su eliminación y el paso a un esquema de autónomos. Wende expresó su preocupación ante esta iniciativa, advirtiendo que podría derivar en una mayor presión fiscal. Millones de personas en Argentina utilizan el monotributo para formalizar sus ingresos, especialmente aquellos que perdieron empleos formales.

