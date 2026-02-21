Se profundizó la morosidad de las familias para pagar deuda: se triplicó en el 2025 y escaló al 9,3%

Se deterioró la calidad de la cartera de créditos del sistema financiero durante el 2025. A fines del año pasado, el Banco Central registró que se triplicó la morosidad de las familias para pagar deuda y alcanzó una cifra inédita desde el 2010.

Según el informe sobre Bancos del BCRA, el ratio de irregularidad de las familias se ubicó en 9,3% en diciembre de 2025, más del triple comparado con 2024, que había sido de 2,5%.

El factor principal que explica la cifra corresponde a los préstamos destinado a las familias, ya que el ratio de irregularidad del crédito total al sector privado cerró en 5,5% en el 2025, un considerable salto del 1,6% en el cierre del año pasado.

Cómo se encuentran los distintos tipo de deudor, según el BCRA

La irregularidad en el sector empresarial fue mucho menor al de los hogares. De acuerdo a lo informado por el Banco Central, en el caso de las empresas se situó en 2,5% en el final del 2025, un incremento del 0,8% desde diciembre de 2024.

La entidad monetaria distinguió que, en el caso de las familias, el desempeño de los préstamos para hogares fueron personales y de líneas con garantái prendaria.

En el ambito corporativo, por su parte, la mora se generó más por cuestiones de dificultad comercial y vinculadas a la producción primaria.

Mientras tanto, el stock de crédito al sector privado aumentó su presencia y a fines del 2025 el financiamiento tanto a empresas como a familias implicó el 43,9% del activo del sistema.

Este proceso de «crowding in» del crédito privado, precisó Infobae, se trata de un crecimiento del 8,6% y se dio en detrimento del financiamiento al sector público, que se redujo al 27,8% del activo bancario.

Qué pasa con los créditos hipotecarios

El financiamento al sector privado en pesos subió un 27,4% en términos reales y, entre lo que más se destaco, fue el crecimiento en los préstamos hipotecarios.

Las líneas con garantía real fueron las más dinámicas: en diciembre de 2025, hubo casi 3 mil nuevas altas de créditos hipotecarios, que se suman a 43.700 nuevos deudores que hubo en el año.

En total, la cantidad total de deudores hipotecarios en el sistema financiero alcanzó los 179.500, un 20,6% más que al finalizar 2024.

Los depósitos del sector privado en pesos aumentaron un 7,7% en términos reales en el 2025, mientras que en moneda extranjera incrementaron un 17,7%.

Más allá de la morosidad, el sistema financiero mantuvo indicadores de solvencia robustos: la integración de capital (Responsabilidad Patrimonial Computable) se ubicó en el 28,6% de los activos ponderados por riesgo (APR) al terminar el año pasado.

En cuanto a la rentabilidad, el sistema cerró el año con resultados positivos, aunque inferiores a los de 2024. El retorno sobre activos (ROA) acumulado fue del 1%, mientras que el retorno sobre patrimonio neto (ROE) del 4,4%.

El BCRA detalló que esta baja en la rentabilidad se explicó a un menor margen financiero real y al aumento de los cargos por incobrabilidad derivados del incremento de la mora.

Por último, la liquidez del sistema se ubicó en 32,9% de los depósitos, contando disponibilidades y títulos públicos, lo que implica una caída de 2,9% respecto de diciembre de 2024.