Se profundizó la morosidad de las familias para pagar deuda: se triplicó en el 2025 y escaló al 9,3%
Los datos fueron revelados por el Banco Central y marcan el nivel de morosidad en diciembre del año pasado. Para el mismo periodo en el 2024 había sido de 2,5%. Qué pasa con los créditos hipotecarios.
Se deterioró la calidad de la cartera de créditos del sistema financiero durante el 2025. A fines del año pasado, el Banco Central registró que se triplicó la morosidad de las familias para pagar deuda y alcanzó una cifra inédita desde el 2010.
Según el informe sobre Bancos del BCRA, el ratio de irregularidad de las familias se ubicó en 9,3% en diciembre de 2025, más del triple comparado con 2024, que había sido de 2,5%.
El factor principal que explica la cifra corresponde a los préstamos destinado a las familias, ya que el ratio de irregularidad del crédito total al sector privado cerró en 5,5% en el 2025, un considerable salto del 1,6% en el cierre del año pasado.
Cómo se encuentran los distintos tipo de deudor, según el BCRA
La irregularidad en el sector empresarial fue mucho menor al de los hogares. De acuerdo a lo informado por el Banco Central, en el caso de las empresas se situó en 2,5% en el final del 2025, un incremento del 0,8% desde diciembre de 2024.
La entidad monetaria distinguió que, en el caso de las familias, el desempeño de los préstamos para hogares fueron personales y de líneas con garantái prendaria.
En el ambito corporativo, por su parte, la mora se generó más por cuestiones de dificultad comercial y vinculadas a la producción primaria.
Mientras tanto, el stock de crédito al sector privado aumentó su presencia y a fines del 2025 el financiamiento tanto a empresas como a familias implicó el 43,9% del activo del sistema.
Este proceso de «crowding in» del crédito privado, precisó Infobae, se trata de un crecimiento del 8,6% y se dio en detrimento del financiamiento al sector público, que se redujo al 27,8% del activo bancario.
Qué pasa con los créditos hipotecarios
El financiamento al sector privado en pesos subió un 27,4% en términos reales y, entre lo que más se destaco, fue el crecimiento en los préstamos hipotecarios.
Las líneas con garantía real fueron las más dinámicas: en diciembre de 2025, hubo casi 3 mil nuevas altas de créditos hipotecarios, que se suman a 43.700 nuevos deudores que hubo en el año.
En total, la cantidad total de deudores hipotecarios en el sistema financiero alcanzó los 179.500, un 20,6% más que al finalizar 2024.
Los depósitos del sector privado en pesos aumentaron un 7,7% en términos reales en el 2025, mientras que en moneda extranjera incrementaron un 17,7%.
Más allá de la morosidad, el sistema financiero mantuvo indicadores de solvencia robustos: la integración de capital (Responsabilidad Patrimonial Computable) se ubicó en el 28,6% de los activos ponderados por riesgo (APR) al terminar el año pasado.
En cuanto a la rentabilidad, el sistema cerró el año con resultados positivos, aunque inferiores a los de 2024. El retorno sobre activos (ROA) acumulado fue del 1%, mientras que el retorno sobre patrimonio neto (ROE) del 4,4%.
El BCRA detalló que esta baja en la rentabilidad se explicó a un menor margen financiero real y al aumento de los cargos por incobrabilidad derivados del incremento de la mora.
Por último, la liquidez del sistema se ubicó en 32,9% de los depósitos, contando disponibilidades y títulos públicos, lo que implica una caída de 2,9% respecto de diciembre de 2024.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar