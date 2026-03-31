Alquileres: cuánto pueden costar en Neuquén y el Alto Valle, desde un monoambiente hasta una casa

Los valores varían de acuerdo a la ubicación, el tamaño y la ciudad. Foto: archivo.

A la hora de buscar un alquiler, por lo general, se tiene en cuenta el tamaño de la propiedad, sus comodidaes y su ubicación en la trama urbana. Pero si la mirada se hace un tanto más amplia, en esa dinámica también influye la ciudad en la que se quiera vivir.

Este último factor parece notarse con claridad en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro, donde los valores pueden presentar importantes diferencias de acuerdo a la localidad que se ponga como referencia.

Desde la irrupción de Vaca Muerta, la presión habitacional en la región tendió al alza y la construcción de viviendas para alquiler tomó fuerza en algunos municipios, sobre todo, en aquellos más cercanos a los desarrollos hidrocarburíferos.

Alquileres en Neuquén: «Demanda siempre hay»

Marina Demaría, presidenta del Colegio de Martilleros de Neuquén, lo puso en números. Consultada por los precios, aseguró que en Añelo, la localidad que hoy concentra la logística de la formación no convencional, el alquiler de una vivienda puede salir hasta $2.500.000.

«Son opciones muy buscadas por las operadoras petroleras», explicó, en referencia a la necesidad de las compañías de conseguir un lugar donde alojar a su personal cerca de los yacimientos.

En la capital neuquina, aseguró que los monoamientes y los departamentos de un dormitorio inician en el orden de los $850.000 y pueden llegar hasta $1.100.000, dependiendo la zona y las características de la edificación.

Si bien reconoció que los valores pueden resultar elevados, Demaría comentó que también existen opciones más económicas. Por ejemplo, dijo que en algunos barrios del oeste de la ciudad es posible hallar departamentos con ambientes separados por $600.000.

«Demanda siempre hay y los sueldos vinculados a la actividad petrolera hacen que, en el centro, veamos unidades que se rentan a partir de $1.300.000«, agregó la referente inmobiliaria.

Alquileres en Roca: los valores de referencia

A 40 kilómetros de la ciudad de Neuquén, en Roca, la escala de precios que surge en inmobiliarias, franquicias y publicaciones particulares es otra.

La presidenta del Colegio de Martilleros local, Mariela Alcayaga, aseguró que los alquileres para unidades de 45 o 50 metros cuadrados «van desde los $350.000 hasta los $600.000«.

Ahora bien, si el departamento se encuentra en un edificio terminado recientemente, las cifras cambian. «Ya estamos hablando de contratos que superan los $650.000 o $700.000», explicó.

Los departamentos de dos dormitorios y las viviendas unifamiliares, por su parte, «arrancan en $800.000 y puede escalar hasta $1.500.000«, comentó Alcayaga, quien agregó que una casa de tres dormitorios tiene un piso de al menos $1.700.000.

Este tipo de propiedades es más común en las zonas perífericas del ejido, como las que están al sur y el oeste, donde los loteos han gando espacio frente a las chacras.

Allí, además de barrios abiertos, también hay varios desarrollos cerrados, con unidades de tipo «gerencial» y alquileres de hasta $3.000.000.

Alquileres: qué pasa en Cipolletti

Más cerca de la zona de influencia de Vaca Muerta, pero también con una dinámica económica propia, se encuentra Cipolletti.

En esa ciudad, que es la tercera más poblada de la provincia según el censo de 2022, un alquiler en un monoambiente puede costar $700.000. En cambio, si el inquilino desea que la cocina y el dormitorio estén separados, los precios se ubican más cerca de los $800.000 y $850.000.

Los dúplex, por otra parte, también tienen una presencia destacada. Como referencia, uno ubicado a 10 cuadras del centro y con dos ambientes, aparece en la mencionada plataforma a $950.000.