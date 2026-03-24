Un proyecto que exime a los inquilinos de pagar comisiones inmobiliarias genera revuelo en Neuquén

La confección de un proyecto de ley para que las comisiones inmobiliarias solo sean canceladas por los propietarios de las viviendas en alquiler generó revuelo en el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Neuquén, a pesar de que la propuesta todavía no ingresó a la Legislatura.

Marina Demaría, presidenta de la asociación profesional, descartó en diálogo con Diario RÍO NEGRO que una medida como esta sirva para bajar los costos que los inquilinos deben afrontar al momento de ingresar a un departamento o una casa.

Alquiles en Neuquén: la ley que se busca modificar

La iniciativa fue presentada por Inquilinos Agrupados, cuenta con el respaldo de la Federación Nacional de Inquilinos y busca modificar el artículo 13° inciso g) de la ley 2538 de Martilleros y Corredores Públicos de Neuquén, sancionada en 2006.

De acuerdo con ese punto, los honorarios profesionales deben ser cancelados en un 2% por el locador y hasta en un 3% por el locatario, tomando como referencia para cada porcentaje el importe total del contrato.

La nueva redacción propone que, en las viviendas que tengan un destino habitacional, las comisiones solo representen el 4% del monto total del alquiler y que ese gasto sea responsabilidad «exclusivamente» del locador.

Los alquileres en Neuquén, una problemática conocida. Foto: Florencia Salto.

Y se agrega: «Queda expresamente prohibido en las locaciones de inmuebles con destino habitacional en los que el locatario sea una persona física, requerir y/o percibir, mediante cualquier forma de pago, comisiones inmobiliarias y/u honorarios por la intermediación o corretaje a locatarios, sub locatarios y/o continuadores de la locación. La prohibición resulta extensiva a los honorarios por administración de dichas locaciones».

El mecanismo se aplicaría de manera exclusiva a los contratos donde el alquiler mensual no supere los diez salarios mínimos, vitales y móviles.

Demaría, consultada por este medio, cuestionó la modificación sugerida y consideró que afectará a los inquilinos, ya que el ahorro que resulte de las comisiones probablemente se traslade a los alquileres luego.

Afirmó que en la actualidad ya se pueden formalizar contratos donde los honorarios profesionales no son un requisito, como los que se pautan de forma particular. Y dijo que los valores no son impuestos por las firmas del sector, sino por el propio mercado en su dinámica de oferta y demanda.

La referente de los martilleros también pronosticó que, de aprobarse la nueva redacción, los propietarios se negarán a pagar «dos veces» por las comisiones, por lo que es de esperar que aumenten los alquileres para recuperar ganancias.

«Esto ya se ha aplicado en otros lugares»

El titular de Inquilinos Agrupados, Federico Prior, repasó y defendió los objetivos del proyecto de la agrupación que preside.

Aseguró que la propuesta no generaría un “efecto traspaso” desde las comisiones a los alquileres, como alertan las inmobiliarias. “Esto ya se ha aplicado en otros lugares como Buenos Aires y La Pampa, y no pasó”, dijo.

Señaló que, con la normativa actual,se han producido “situaciones de abuso”, con honorarios que muchas veces “significan un mes más de alquiler”. Ejemplificó: “Hemos visto casos donde el 3% que debía pagar el inquilino significaba aproximadamente $360.000, pero luego se pedía una comisión cercana a $1.000.000”.

«Hay mucha expectativa, te diría que ya hay presión por parte de los inquilinos con este cambio. Es un reclamo histórico del sector», precisó Prior, quien recordó que ya hubo otros intentos por modificar la ley provincial, el último de ellos en 2017.

En busca de apoyos para la Legislatura

En cuanto a las críticas de las inmobiliarias, aclaró que las comisiones seguirán vigentes para los alquileres que superen el «techo» establecido en los diez salarios mínimos, vitales y móviles. Y precisó que los arrendamientos que tengan otra finalidad, como los de las empresas, seguirán funcionando como hasta ahora.

Argumentó que los honorarios no se corresponden con una contraprestación concreta para quienes alquilan, ya que los que contratan a las inmobiliarias son los propietarios. «En última instancia, se encargan de representar sus intereses«, insistió.

Relató que actualmente están “de recorrida” por los distintos bloques, para presentarles la propuesta y sumar apoyos antes de enviarla formalmente a la Cámara. Entre los legisladores dispuestos a acompañar, mencionó al diputado de Avanzar, Francisco Lépore.

El dirigente no descartó que se produzcan modificaciones una vez que se trate en la Legislatura. “Sabemos que puede pasar”, se adelantó, reafirmando de todos modos la necesidad de generar un alivio para las personas que están alquilando en la provincia.

Al ser consultado por los tiempos, estimó que el proyecto se podría presentar “en 15 o 30 días”.

Las inmobiliarias: «Representamos a las dos partes»

Desde el Colegio de Martilleros fueron críticos con la iniciativa, en especial por el rol que se le asigna a las inmobiliarias.

«Si se contrata a una, esta tiene la obligación de representar a las dos partes durante el periodo que dure el contrato. Deben estar atentas a los inconvenientes que avisan los inquilinos, buscar la mejor forma de resolverlos y garantizar una respuesta hasta en los fines de semana», reprochó Demaría.

Afirmó que un martillero debe en todos los casos «velar por las dos partes«, para garantizar un «contrato equitativo» y evitar excesos, como cuando se pretende que el inquilino «pague todo».

«Sería muy fácil bajar los alquileres así, pero eso está muy lejos de pasar«, añadió sobre el proyecto, cuya redacción vinculó a «alguien que por ahí desconoce cómo funciona el mercado». «Una inmobiliaria, entre otras cosas, representa una garantía y, si no cumple, siempre se puede recurrir al colegio», marcó.

Y concluyó: «Los propietarios no van a aceptar otro costo, por eso lo más probable es que se termine trasladando al alquiler».