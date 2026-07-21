Aportes sindicales: qué cambia en tu recibo de sueldo con la nueva caja que pactaron Javier Milei y la CGT

La letra chica del Decreto 612/2026 no solo salvó la caja de los sindicatos y destrabó la tensión con los empresarios; también tiene un impacto directo en el recibo de sueldo de miles de trabajadores formales. La norma modifica la forma en que se calculan las cuotas solidarias y los aportes extraordinarios, definiendo con claridad qué dinero puede descontarse del haber mensual y qué conceptos quedan blindados.

Tras la marcha atrás a la regulación rígida que impulsaba el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, la Casa Rosada y la CGT fijaron nuevas reglas de juego para la liquidación de haberes, resolviendo la incertidumbre que reinaba tanto en las oficinas de recursos humanos como en los bolsillos de los empleados.

¿Te van a descontar más del sueldo?: qué dice el decreto que pautaron la CGT y Javier Milei

La respuesta corta es no sobre el sueldo de bolsillo directo, pero sí se normaliza la recaudación sindical sobre el haber bruto habitual. Para el trabajador, el impacto se divide en dos ejes clave:

Tope del 2% sobre la cuota solidaria: el descuento compulsivo que reciben los trabajadores no afiliados por los beneficios del convenio colectivo mantiene el límite máximo del 2% . La diferencia es que ahora ese porcentaje se aplica sobre el salario básico más los adicionales fijos y mensuales de cada actividad, y no únicamente sobre el básico pelado como pretendía la reglamentación anterior.

el descuento compulsivo que reciben los trabajadores no afiliados por los beneficios del convenio colectivo mantiene el límite máximo del . La diferencia es que ahora ese porcentaje se aplica sobre el de cada actividad, y no únicamente sobre el básico pelado como pretendía la reglamentación anterior. Blindaje a los cobros extraordinarios: el decreto protege los cobros variables de los trabajadores. El tope o cálculo del aporte no se podrá aplicar sobre horas extras, bonos de productividad, premios, participación en las ganancias, aguinaldo (SAC), plus vacacional ni sumas no remunerativas.

Aportes extras y obras Sociales: ¿qué pagan los empresarios?

El punto de mayor fricción que destrabó el jefe de Gabinete, Diego Santilli, estaba centrado en las contribuciones patronales. Los empresarios se negaban a firmar paritarias si el Estado les ponía un techo al dinero que destinaban a la infraestructura médica y asistencial de los empleados.

Con los nuevos cambios, las contribuciones que realizan los empleadores para obras sociales, seguros de vida, sepelios y mutuales quedan totalmente excluidas del tope del 2%. En la práctica, esto evita que el sistema de salud privada de los sindicatos entre en colapso o comience a recortar prestaciones médicas a sus afiliados por falta de financiamiento.

El mapa del recibo de sueldo: qué entra y qué no

Para entender de forma rápida cómo se liquida la cuota sindical tras el nuevo decreto: