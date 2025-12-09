ARCA modifica las adhesiones al débito automático

Por Cra. Micaela Schmidt (Larrondo, Tonelli & Asoc.)



El 18 de noviembre de 2025 la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó en el Boletín Oficial la Resolución General 5790/2025, esta normativa modifica el funcionamiento del débito automático del pago a través del CBU informado en los regímenes de autónomos, monotributo, o casas particulares. Aunque el tema puede parecer técnico, el impacto es directo y cotidiano: afecta la forma en que miles de contribuyentes cumplen con sus pagos mensuales.



La resolución redefine como ARCA actuará ante los distintos rechazos en el débito automático generado por cuentas cerradas o suspendidas, insuficiencia de fondos, órdenes de no pagar, entre otras causas. El objetivo principal del organismo es disminuir costos administrativos derivados de estos rechazos y al mismo tiempo, simplificar y ordenar el proceso de recaudación.



En los últimos años se registró un crecimiento significativo en los pagos rechazados por las entidades bancarias. Cada intento fallido de cobro genera costos adicionales para el organismo, y muchas veces prolonga situaciones de deuda sin que el contribuyente lo advierta a tiempo.



La RG 5790/2025 busca corregir este problema implementando límites claros para los rechazos consecutivos y estableciendo un procedimiento uniforme para todos los regímenes que utilizan el débito automático. En definitiva, apunta a que el sistema sea más eficiente para ARCA y más claro para los contribuyentes.

Cambia la lógica

La principal novedad, es que cuando por cualquier motivo se verifiquen TRES (3) rechazos consecutivos del débito automático en la cuenta adherida, ARCA enviará una notificación al Domicilio Fiscal Electrónico del contribuyente para informar la situación y permitir que este la regularice.

Si a pesar de la advertencia se produce un cuarto rechazo consecutivo, la adhesión al débito automático quedará cancelada de inmediato. Es decir, ARCA dejará de intentar cobrar por esa vía y será el contribuyente quien deberá buscar otra modalidad de pago o solicitar nuevamente la adhesión al débito.

Es decir que, por primera vez, se fija un límite uniforme y obligatorio para los rechazos consecutivos en todos los regímenes que utilizan esta modalidad.



Previo a la resolución el débito automático seguía intentándose mes a mes, sin importar la cantidad de rechazos consecutivos que se hayan producido. Aunque esto ofrecía cierta continuidad en el proceso, también generaba problemas al contribuyente, que no siempre era consciente de los rechazos y muchas veces lo que terminaba sucediendo es que se fuera acumulando deuda. Por otro lado, ARCA continuaba acumulando intentos fallidos y sumando costos administrativos.

Unificación de criterios

Uno de los aspectos más importantes de la RG 5790/2025 es que unifica las reglas para autónomos, monotributistas y casas particulares.

A partir de ahora, todos se regirán por el mismo esquema:

El cambio de modalidad exige al contribuyente mayor atención sobre las cuentas bancarias asociadas para evitar atrasos en el pago de los impuestos.



•Tres rechazos consecutivos = Notificación.

•Cuarto rechazo = Baja automática.

•Opción para poder reactivar el débito = Nueva adhesión obligatoria.

Particularidad por régimen



Aunque el criterio de rechazos se unifica, no todas las adhesiones se tramitan igual. Es importante que cada contribuyente conozca su caso:

Autónomos

Según el inciso d) del artículo 29 de la Resolución General 2217, quienes son autónomos deben adherirse al débito automático directamente en la entidad bancaria donde está radicada su cuenta. Además, las adhesiones solicitadas hasta el día 20 de cada mes comienzan a aplicarse desde el mes siguiente.

Monotributo y casas particulares

En estos regímenes, la adhesión se realiza a través de los servicios de ARCA y no desde la entidad bancaria. El proceso es más simple y puede gestionarse directamente por la página del organismo.



Conclusión

Para muchos contribuyentes, esto será una señal para revisar sus cuentas, mantenerlas activas y con los fondos suficientes al momento del pago.

La RG 5790/2025 de ARCA introduce un ajuste significativo en la forma de operar el débito automático para autónomos, monotributistas y empleadores de casas particulares.



Si bien la modalidad sigue siendo cómoda y recomendada para evitar retrasos, ahora exige mayor atención sobre las cuentas bancarias asociadas, por lo tanto, es recomendable verificar que la cuenta tenga fondos suficientes y revisar periódicamente el domicilio fiscal electrónico. En caso de sufrir una baja automática, evaluar si conviene gestionar una nueva adhesión o cambiar de modalidad de pago.



Tres rechazos consecutivos bastarán para que ARCA emita una advertencia, y un cuarto rechazo dará de baja la adhesión sin necesidad de avisos adicionales. Para retomar esta modalidad, la adhesión deberá gestionarse nuevamente por los canales correspondientes.



En un contexto donde cada vez más trámites se automatizan, esta resolución busca ordenar y reducir costos, pero también invita a los contribuyentes a mantener un control más activo de sus medios de pago. Una medida que, si se la entiende y aplica correctamente, puede mejorar la relación entre el contribuyente y el sistema tributario.