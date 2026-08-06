El mercado espera dólar e inflación bajo control, con actividad en baja y empleo estancado

El mercado estima que se mantendrá la estabilidad de precios y cambiaria, pero la actividad económica crecerá menos y no habrá mejoras en los niveles de empleo en lo que resta de 2026.

Estas son las conclusiones que surgen del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a julio que publicó este jueves el Banco Central.

En esta oportunidad participaron de la encuesta 33 consultoras y centros de investigación y 12 instituciones financieras. Los datos fueron recogidos entre el 29 y el 31 de julio.

La corrección más fuerte se observó en el nivel de actividad. Los opinantes redujeron la expectativa de crecimiento a 2,7%, desde el 3% de la evaluación de junio.

Este recorte es producto de un fuerte deterioro en el segundo trimestre. En la medición del mes pasado se estimaba que ese período cerraría con un crecimiento de 0,6% y en el cálculo actual se pasó a una caída de 0,4%.

Si bien se mantuvieron las proyecciones en torno a crecimientos de 1% para el tercer y cuarto trimestre, el cambio de tendencia puede llevar a nuevas modificaciones en los meses subsiguientes.

A principios de año, tanto el gobierno como los organismos multilaterales esperaban una mejora del PIB del orden de 3,5%, con lo cual lo que sucedió en el segundo trimestre es un llamado de atención al rumbo de la economía. Además, habilita más recortes en los próximos pronósticos.

En este escenario, resulta lógico que las proyecciones de empleo se hayan mantenido estables. Según los especialistas, en el mejor de los casos la tasa de desocupación continuará en torno al 7,5%.

Esta meseta en la cual habría entrado la economía en materia de actividad y empleo convive con estimaciones de estabilidad en precios y en el tipo de cambio.

Para el promedio de las consultoras, la inflación de julio fue de 2%, con lo cual se habría detenido el proceso de desinflación, aunque en un nivel acotado. Para los próximos meses se espera que el costo de vida tenga variaciones entre 1,6% y 1,8%. De esta forma, para todo 2026 se calcula una inflación de 29,8% y para los próximos doce meses de 21,8%.

En cuanto al dólar, los analistas lo calcularon en $ 1.512 (a nivel mayorista) para fines de agosto y en $ 1.652 al cerrar 2026, acompañando la inflación.

A su vez, esperan estabilidad en la tasa de interés en torno al 22%.

También calcularon que las exportaciones superarán los U$S 100.000 millones y que las importaciones serán de U$S 76.600 millones, lo cual dejaría un superávit comercial de U$S 24.000 millones.

En los últimos días, y probablemente con estos datos sobre la mesa, el Gobierno salió a dar un mensaje de optimismo acerca del futuro de la economía, pero advirtiendo que no habrá cambio de rumbo.

El presidente, Javier Milei, anticipó que “no habrá un plan platita” para apuntalar la economía diaria de cara a la elección de 2027. Asimismo, tildó de “asesinos” a quienes le piden que intervenga en la microeconomía.

Al mismo tiempo, el ministro de Economía, Luis Caputo, tuvo duros términos para quienes opinan que el plan actual está afectando a actividades que son motores del día a día, como la industria, la construcción y el comercio.

El jefe de Palacio de Hacienda llegó a tildar de “tarados” a quienes se quejan por la contracción de algunos segmentos productivos, afectados por el cambio del modelo económico y la apertura comercial.

La apuesta del BCRA

Si bien desde el Banco Central destacaron que las expectativas de crecimiento extienden a tres años el ciclo expansivo, admitieron que evalúan distintas opciones para que se extienda a todos los sectores, en línea con lo que reclamó el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En ese sentido, el titular de la entidad, Santiago Bausili, reveló que el objetivo central será crear las condiciones para que haya una mejora en el crédito, que aún es muy bajo en relación al tamaño de la economía argentina.

El funcionario señaló que en la reforma del Mercado de Capitales que se enviará al Congreso Nacional existe un capítulo especial por el cual se buscará fortalecer el crédito. Puntualmente, se procurará flexibilizar el tema de las garantías, que es uno de los obstáculos que empuja a muchas personas y empresas a buscar recursos fuera del circuito bancario, donde pagan tasas muy elevadas.

Bausili reiteró que no se estudia ninguna opción para ayudar al 12,7% de las familias morosas e insistió en que es un tema que están resolviendo los bancos.

Por su parte, el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning, insistió en que aquellas empresas o comercios que no logran mejorar su nivel de actividad deben encarar el desafío de adecuar su operación a una economía que ahora funciona con un régimen de baja inflación.

Al respecto, desde la autoridad monetaria se mostraron confiados en que el proceso de desinflación se mantendrá en los próximos meses.

A su vez, fustigó a quienes consideran que se puede convalidar un alza de la inflación para mejorar el nivel de actividad y el empleo: “Un régimen de alta inflación no beneficia al mercado laboral”, subrayó.

Corresponsalía Buenos Aires