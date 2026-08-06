Jornada roja en la Bolsa: el Merval se dio vuelta sobre el cierre y el riesgo país trepó a 446 puntos
El índice bursátil porteño registró un retroceso de 1,8% tras haber amagado con una recuperación al mediodía. Las acciones argentinas en Wall Street cayeron lideradas por Mercado Libre y Tenaris, mientras que YPF logró aislarse de la tendencia y subió casi 2%.
Las pizarras financieras de la Argentina terminaron la jornada del jueves 6 de agosto con un rojo marcado en los paneles. Aunque la rueda amagó con una recuperación parcial a mitad de la sesión, la volatilidad internacional y la cautela de los inversores locales terminaron por torcer el rumbo de los activos bursátiles.
De acuerdo con los registros de cierre provistos por rava bursátil, el índice S&P Merval profundizó su caída sobre la hora de cierre y finalizó con un retroceso del 1,8%, ubicándose en las 3.100.731 unidades (en dólares cedió 1,3% hasta los 1.969 puntos). La tendencia a la baja también se trasladó a las cotizaciones de la deuda soberana y a los certificados de firmas nacionales en Nueva York.
Retroceso generalizado en los bonos y presión sobre el riesgo país
En el segmento de renta fija, los títulos públicos denominados en moneda extranjera mostraron desacoples y cierres en terreno negativo. Las mayores pérdidas se concentraron en los instrumentos de plazo más largo, encabezados por el AL35D y el GD46D, que registran bajas del 1,4%, mientras que el bono de referencia AL30D recortó un 0,7% para finalizar la tarde en US$ 56,48.
El castigo sobre los papeles soberanos empujó al alza el indicador medido por la banca JP Morgan. El riesgo país de la Argentina anotó un incremento del 4,20% en la jornada, cerrando las operaciones en los 446 puntos básicos.
Caídas en Wall Street y el repunte de YPF en el sector energético
Las acciones de compañías argentinas que cotizan en la plaza neoyorquina (ADRs) cerraron con números mayoritariamente rojos. El sesgo vendedor estuvo liderado por el grupo Tenaris (-6,7%) y por Mercado Libre (-5,6%), esta última golpeada tras la difusión de sus resultados del balance trimestral. También mostraron caídas el Banco Galicia (-3,3%), Central Puerto (-3,4%) y Loma Negra (-3,3%).
En el extremo opuesto, YPF encabezó la lista de las pocas firmas que lograron abstraerse de la sangría bursátil, registrando una suba del 1,9% hasta los US$ 49,62 por papel. El repunte de la petrolera estatal estuvo impulsado por el alza internacional del barril de crudo frente a las renovadas tensiones geopolíticas en el Mar Rojo.
Las variables que condicionan el clima financiero
El comportamiento defensivo del mercado respondió a un entramado de factores políticos y macroeconómicos que restaron previsibilidad a las carteras de inversión:
- Efecto congreso: Las dificultades del oficialismo para sostener en el Senado la redacción original del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada reavivaron las dudas sobre la gobernabilidad parlamentaria.
- Rendimientos en pesos: Las tasas de interés en el circuito doméstico continúan firmes en torno al 25% anual para contener las presiones sobre el tipo de cambio y la dinámica inflacionaria.
- Tensión diplomática: Las fricciones geopolíticas con socios clave de la región y del exterior incrementaron el sesgo de cautela entre los operadores financieros.
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