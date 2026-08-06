Jornada roja en la Bolsa: el Merval se dio vuelta sobre el cierre y el riesgo país trepó a 446 puntos

El riesgo país se ubicó en 434 puntos al cierre de la bolsa local este jueves 6 de agosto. (Foto: gentileza)

Las pizarras financieras de la Argentina terminaron la jornada del jueves 6 de agosto con un rojo marcado en los paneles. Aunque la rueda amagó con una recuperación parcial a mitad de la sesión, la volatilidad internacional y la cautela de los inversores locales terminaron por torcer el rumbo de los activos bursátiles.

De acuerdo con los registros de cierre provistos por rava bursátil, el índice S&P Merval profundizó su caída sobre la hora de cierre y finalizó con un retroceso del 1,8%, ubicándose en las 3.100.731 unidades (en dólares cedió 1,3% hasta los 1.969 puntos). La tendencia a la baja también se trasladó a las cotizaciones de la deuda soberana y a los certificados de firmas nacionales en Nueva York.

Retroceso generalizado en los bonos y presión sobre el riesgo país

En el segmento de renta fija, los títulos públicos denominados en moneda extranjera mostraron desacoples y cierres en terreno negativo. Las mayores pérdidas se concentraron en los instrumentos de plazo más largo, encabezados por el AL35D y el GD46D, que registran bajas del 1,4%, mientras que el bono de referencia AL30D recortó un 0,7% para finalizar la tarde en US$ 56,48.

El castigo sobre los papeles soberanos empujó al alza el indicador medido por la banca JP Morgan. El riesgo país de la Argentina anotó un incremento del 4,20% en la jornada, cerrando las operaciones en los 446 puntos básicos.

Caídas en Wall Street y el repunte de YPF en el sector energético

Las acciones de compañías argentinas que cotizan en la plaza neoyorquina (ADRs) cerraron con números mayoritariamente rojos. El sesgo vendedor estuvo liderado por el grupo Tenaris (-6,7%) y por Mercado Libre (-5,6%), esta última golpeada tras la difusión de sus resultados del balance trimestral. También mostraron caídas el Banco Galicia (-3,3%), Central Puerto (-3,4%) y Loma Negra (-3,3%).

En el extremo opuesto, YPF encabezó la lista de las pocas firmas que lograron abstraerse de la sangría bursátil, registrando una suba del 1,9% hasta los US$ 49,62 por papel. El repunte de la petrolera estatal estuvo impulsado por el alza internacional del barril de crudo frente a las renovadas tensiones geopolíticas en el Mar Rojo.

Las variables que condicionan el clima financiero

El comportamiento defensivo del mercado respondió a un entramado de factores políticos y macroeconómicos que restaron previsibilidad a las carteras de inversión: