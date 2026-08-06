El dólar mayorista volvió a subir y quedó a un paso de los $1.500, mientras el Banco Central retomó las compras
El dólar mayorista volvió a subir y cerró al borde de los $1.500, en una jornada en la que el Banco Central retomó las compras de divisas en el mercado oficial. Mientras el tipo de cambio mantuvo su tendencia alcista, las reservas internacionales retrocedieron por el impacto de un pago al FMI y la revaluación de activos.
El tipo de cambio mayorista anotó una nueva suba en la jornada y quedó al borde de posicionarse en los $1.500. Así, el segmento mayorista sostuvo la racha alcista y anotó un nuevo incremento en su cotización. Es la tercera suba en lo que va de la semana, y al cierre del jueves se ubicó en los $1.499,5, una alza de $3 (0,2%).
El dólar mayorista se acercó a los $1.500
Sin embargo, continúa posicionándose lejos del techo cambiario impuesto por el Banco Central (BCRA): actualmente está en los $1.851,6, por lo que la brecha es de 23,5%.
A nivel minorista, el dólar oficial del Banco Nación cerró hoy en $1.470 para la compra y $1.520 para la venta, sin cambios respecto del cierre de ayer.
En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.470 y $1.520 para la venta, siendo este último la máxima cotización a la que se negoció el tipo de cambio.
En el mercado informal, el dólar «blue» anota una nueva caída hasta los $1.530 tras haber retrocedido 0,66% en la jornada. Desde el lunes, la contención asciende a los $30.
En tanto, los tipos de cambio financieros se mantienen con alzas: el MEP avanza 0,32% a $1.521,6 y el Contado con Liquidación (CCL) hace lo mismo (0,11%) para posicionarse en $1.576,8.
El BCRA volvió a intervenir en el Mercado Libre de Cambios (MLC), tras haber comprado US$ 41 millones. Desde que implementó la «fase 4» del programa monetario, la entidad lleva adquiridos US$ 13.422 millones.
Después de haber anotado un nuevo máximo en el nivel de sus reservas, las mismas cayeron US$1.224 millones diarios para cerrar el anteúltimo día hábil en US$48.835 millones. En parte, la caída se debió a un pago que se realizó ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) -por US$850 millones- y en otro tramo por una revaluación en los activos del BCRA.
NA
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