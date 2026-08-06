El dólar mayorista volvió a subir y quedó a un paso de los $1.500, mientras el Banco Central retomó las compras

El tipo de cambio mayorista anotó una nueva suba en la jornada y quedó al borde de posicionarse en los $1.500. Así, el segmento mayorista sostuvo la racha alcista y anotó un nuevo incremento en su cotización. Es la tercera suba en lo que va de la semana, y al cierre del jueves se ubicó en los $1.499,5, una alza de $3 (0,2%).

El dólar mayorista se acercó a los $1.500

Sin embargo, continúa posicionándose lejos del techo cambiario impuesto por el Banco Central (BCRA): actualmente está en los $1.851,6, por lo que la brecha es de 23,5%.

A nivel minorista, el dólar oficial del Banco Nación cerró hoy en $1.470 para la compra y $1.520 para la venta, sin cambios respecto del cierre de ayer.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.470 y $1.520 para la venta, siendo este último la máxima cotización a la que se negoció el tipo de cambio.

En el mercado informal, el dólar «blue» anota una nueva caída hasta los $1.530 tras haber retrocedido 0,66% en la jornada. Desde el lunes, la contención asciende a los $30.

En tanto, los tipos de cambio financieros se mantienen con alzas: el MEP avanza 0,32% a $1.521,6 y el Contado con Liquidación (CCL) hace lo mismo (0,11%) para posicionarse en $1.576,8.

El BCRA volvió a intervenir en el Mercado Libre de Cambios (MLC), tras haber comprado US$ 41 millones. Desde que implementó la «fase 4» del programa monetario, la entidad lleva adquiridos US$ 13.422 millones.

Después de haber anotado un nuevo máximo en el nivel de sus reservas, las mismas cayeron US$1.224 millones diarios para cerrar el anteúltimo día hábil en US$48.835 millones. En parte, la caída se debió a un pago que se realizó ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) -por US$850 millones- y en otro tramo por una revaluación en los activos del BCRA.

NA