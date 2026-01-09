Argentina pagó la deuda de enero, pero ahora advierten por los vencimientos de 2027

En enero de 2027, Argentina deberá pagar el vencimiento habitual de los bonos reestructurados (US$4.200 millones) más la devolución íntegra del préstamo REPO. (Foto: Clarín Fotografía)

El gobierno de Javier Milei superó la primera gran prueba financiera del 2026. Este viernes 9 de enero, se confirmó el pago de US$4.230 millones a los bonistas, y despejó los fantasmas de default. Sin embargo, la ingeniería aplicada para cumplir con el vencimiento de este mes, dejó una luz de alerta sobre la acumulación de vencimientos para el corto plazo.

El análisis fino de esta estrategia fue realizado por el periodista económico Pablo Wende en el aire de Río Negro Radio. Allí, el especialista explicó que, si bien la operación fue exitosa para el corto plazo, expone las dificultades que aún tiene la Argentina para acceder al crédito genuino y traslada una presión significativa al calendario de pagos de 2027.

Sin embargo, Wende justificó la decisión oficial basándose en la falta de alternativas viables. «Es lo posible. La alternativa era usar reservas propias que el FMI no autoriza a usar para pagar a bonistas, o no pagar y entrar en default», sentenció el analista, remarcando que ante la escasez de reservas, la prioridad absoluta era «generar confianza» en los mercados.

El costo de la desconfianza: qué pasa con el riesgo país

Para no afectar las reservas —que hoy rondan los US$45.000 millones—, el equipo económico de Luis Caputo recurrió a un préstamo REPO por US$3.000 millones con un consorcio de seis bancos internacionales.

La razón detrás de esta ingeniería es el nivel de Riesgo País. Según explicó Wende, mientras el indicador argentino se ubica cerca de los 600 puntos, los países vecinos como Brasil, Chile o Uruguay se financian a tasas del 5% o 6%. «Argentina, si quisiera emitir deuda a 10 años, debería pagar más del 10% porque no nos creen«, detalló.

En números 580 puntos cerró el riesgo país ayer.

Ante esa imposibilidad de salir al mercado voluntario, la única opción viable fue este crédito «puente» a un año con una tasa del 7,4%.

La «presión» de 2027: a la deuda se le suma el pago del repo

El punto crítico de la maniobra es el efecto acumulativo. Al tomar deuda de corto plazo (372 días) para pagar deuda de largo plazo, el Gobierno duplica la exigencia para el próximo año.

En enero de 2027, Argentina deberá afrontar «la boleta completa»: tendrá que pagar el vencimiento habitual de los bonos reestructurados (unos US$ 4.200 millones) más la devolución íntegra de este préstamo REPO (US$ 3.000 millones).

«Es lo posible hoy, pero genera un desafío doble para el año que viene», advirtió el analista sobre la carga financiera que se avecina.

Proyecciones: inflación y dólar 2026

Mirando el horizonte de 2026, Wende también desglosó los datos del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). El consenso de los economistas es optimista respecto a la nominalidad: esperan que la inflación se derrumbe del 31% al 20,1% anual para diciembre.

En cuanto al tipo de cambio, la proyección acompaña esa desaceleración. Se estima que el dólar oficial cerrará el año en $1.750, lo que implica un ajuste del 21%, moviéndose prácticamente a la par de los precios para no perder competitividad.

Escuchá a Pablo Wende en Río Negro Radio