Cotización del dólar oficial y blue hoy 9 de enero 2026: ¡todo lo que debés saber!

En una jornada marcada por la estabilidad dentro del esquema de bandas cambiarias, el dólar oficial abre este viernes 9 de enero 2026 a $1.435 para la compra y $1.485 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).

Tras el cierre de la primera semana completa del año, el dólar minorista mantiene la tendencia de calma que mostró en las últimas ruedas, operando con un promedio de $1.482,66 en el resto de las entidades financieras privadas según el relevamiento diario del Banco Central (BCRA).

Por su parte, el dólar mayorista inicia la rueda en los $1.464, consolidando una brecha mínima con las opciones financieras en un mercado que monitorea de cerca el nivel de reservas internacionales, que ya superan los USD 44.186 millones.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este viernes 9 de enero 2026

¿Buscás el precio del dólar oficial banco por banco? Consultá acá la cotización de este viernes 9 de enero 2026 para comprar o vender divisas a través de tu home banking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo abren hoy las operaciones, en el último día de la semana.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1430 1480 Banco Nación 1435 1485 Banco ICBC 1435 1485 Banco BBVA 1435 1485 Banco Supervielle 1444 1484 Banco Ciudad de Bs As 1425 1485 Banco Patagonia 1435 1485 Banco Hipotecario 1435 1485 Banco Santander 1430 1480 Banco Credicoop 1435 1485 Banco Macro 1430 1490 Banco Piano 1440 1500 Banco BPN 1425 1495

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este viernes 9 de enero 2026

Así abre el dólar este viernes 9 de enero 2026:

$1.425 para la compra .

. $1.495 para la venta.

Bandas cambiarias del BCRA: cuál es el techo y el piso del dólar este viernes 9 de enero 2026

En el marco del nuevo esquema de flotación que rige desde el inicio de este año, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ratificó para este viernes 9 de enero 2026 un límite superior de $1.537,58 y un límite inferior de $909,57. Este mecanismo, que busca reducir la volatilidad y dar previsibilidad al mercado, establece que el techo de la banda se actualiza mensualmente tomando como referencia el dato de inflación del INDEC con dos meses de rezago; en este caso, el avance del 2,47% correspondiente al IPC de noviembre.

Mientras el tipo de cambio mayorista se mantenga dentro de este rango, la autoridad monetaria permite la libre flotación, interviniendo únicamente mediante la compra de divisas para fortalecer las reservas internacionales, que actualmente se posicionan en los USD 44.186 millones. Este sistema de bandas no solo actúa como un ancla para las expectativas de devaluación, sino que también garantiza que cualquier ajuste del dólar oficial se realice de manera gradual y alineada con la evolución de los precios internos.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este viernes 9 de enero 2026

Viernes 9 de enero 2026. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1485 1505

Dólar MEP y CCL: así operan los dólares financieros tras la calma del oficial

En el mercado bursátil, las cotizaciones financieras operan con leves variaciones este viernes 9 de enero 2026, manteniendo la estabilidad que caracteriza el inicio de este año.

El dólar MEP (o Bolsa), obtenido mediante la compra y venta de bonos como el AL30, se negocia a $1.493,00 para la compra y $1.496,60 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), utilizado para girar divisas al exterior, cotiza a $1526,40, lo que representa una suba del 2% en lo que va del mes de enero.

Esta dinámica sitúa la brecha cambiaria con el dólar oficial en niveles históricamente bajos: apenas un 2% respecto al MEP y un 2,9% frente al CCL. Los analistas del mercado atribuyen esta convergencia al nuevo esquema de bandas del BCRA y al fortalecimiento de las reservas internacionales, que se ubican por encima de los USD 44.186 millones, brindando al Central el poder de fuego necesario para contener cualquier salto brusco en las paridades implícitas de los activos financieros.

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio banco por banco este viernes 9 de enero 2026

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en: