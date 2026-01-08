Vencimiento de la deuda: el Gobierno recaudó los 4.200 millones de dólares para el pago

Dos días antes de la fecha límite del vencimiento de bonos de USD$ 4.200 millones, el Gobierno Nacional recaudó el monto total para cancelar el pago final. Ahora la incógnita pasa por el nivel de reinversión en los mismos bonos que harán quienes reciban el capital.

Para juntar el monto total con días de anticipación, el ministro de Economía, Luis Caputo, solicitó el préstamo a bancos internacionales por USD$ 3.000 millones para llegar a la cifra. Ante esta meta, la expectativa es que esta transacción sea clave para reducir el riesgo país.

La estrategia principal fue la operación REPO. Se trata de un préstamo con bancos privados internacionales que le permite al país obtener los dólares de forma inmediata, colocando títulos públicos como garantía.

El Ejecutivo poseía en mano 1.800 millones de dólares, menos del 50% de la deuda final. Para llegar al objetivo se optó por tomar USD$ 3.000 millones de financiamientos otorgado por seis bancos internacionales:

Bank of China

BBVA

Deutsche Bank

Santander

JPMorgan

Goldman Sachs

Reducir el riesgo país: el próximo objetivo de Luis Caputo

Según los últimos datos brindados, el riesgo país que tiene como función precisar qué tasa de interés se debe pagar al emitir deuda en el exterior, es 550 puntos. La cifra más elevada desde el mandato del presidente Javier Milei fue superior a 2.400 puntos en su asunción en 2023.

La solicitud del pago formaría parte de la estrategia para lograr un mayor impulso a las cotizaciones de los títulos soberanos, lo que sería crucial para la disminución del riesgo país.

El objetivo será cruzar la barrera inferior de 500 puntos, el cual posicionaría al país. La solicitud del préstamo espera dar la imagen a la Argentina como miembro comprometida con el pago del equipo económico, sino también la capacidad de pago.