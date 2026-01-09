Cotizaciones de dólar y peso chileno hoy 9 de enero 2026: lo que debés saber antes de viajar

En plena temporada alta de verano, el peso chileno inicia la jornada de este viernes 9 de enero con una cotización de $1,63 para la venta en el mercado cambiario, consolidando la estabilidad de la primera semana del año.

Peso chileno hoy: a cuánto cotiza para viajar y comprar este viernes 9 de enero 2026

Según el relevamiento diario de entidades financieras y plataformas de cambio como Western Union y Xe, la conversión del peso chileno se mantiene este viernes 9 de enero 2026 en un promedio de:

$1,6305 por unidad

Esto implica que los turistas argentinos necesitan desembolsar aproximadamente $163.000 por cada 100.000 pesos chilenos.

Mientras tanto, en las casas de cambio de Mendoza y la zona cordillerana, el valor del «chileno blue» u oficial informal muestra una brecha mínima, operando en sintonía con un dólar tarjeta que se posiciona en los $1.930,50, obligando a los viajeros a recalcular los costos de consumo con plásticos en el exterior.

Dólar hoy: a cuánto cotizan el dólar blue este viernes 9 de enero de 2026

Otra moneda que suelen utilizar los argentinos que viajan a Chile es el dólar. Si estás planificando viajar al país, estos son los valores este viernes 9 de enero de 2026.

Dólar oficial viernes 9 de enero 2026:

$1.435 para la compra

$1.485 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).

Dólar en Banco Provincia de Neuquén (BPN) este viernes 9 de enero 2026:

$1.425 para la compra .

. $1.495 para la venta.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, viernes 9 de enero de 2026?

En el inicio del segundo fin de semana de enero 2026, los principales pasos fronterizos desde Neuquén y Río Negro se encuentran habilitados y operando bajo el cronograma de verano para agilizar el tránsito turístico. Así se encuentran este viernes 9 de enero 2026.