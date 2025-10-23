No solo el asado: crece la importación de carne de cerdo de Brasil y preocupa el impacto en el mercado argentino

El asado de Brasil no es la única importación que preocupa al mercado argentino, ahora se sumó a la lista la carne de cerdo brasileño. Un reciente informe reveló que durante septiembre ingresaron aproximadamente 4.600 toneladas y el sector porcino local manifestó su rechazo por la competencia desleal.

Creció la importación de carne de cerdo brasileño

En septiembre se registró un fuerte aumento en la importación de carne de cerdo proveniente de Brasil. La Federación Porcina Argentina (FPA) reveló que el 97,8% de la carne importada provino del país brasileño y la mitad correspondió a bondiola, uno de los cortes más populares en las carnicerías argentinas.

El informe señaló que las 2.000 toneladas de bondiola de Brasil que ingresaron representan 2 millones de kilos de carne porcina, o unos 500.000 capones, el mismo volumen que se produce localmente en un mes.

Desde la Federación expresaron: «Este ingreso masivo duplicó la oferta de bondiola en el mercado, afectando los precios y la rentabilidad de toda la cadena, en especial a los despostadores y distribuidores, que además de comercializar enfrentan una competencia creciente de productos importados de menor calidad, que viene congelada y contiene agua, lo que afecta la percepción del consumidor y la imagen del producto porcino en general».

Desde el mercado local manifestaron que se trata de una «competencia desleal» derivada del uso de ractopamina que aseguran es un promotor de crecimiento que aumenta la productividad en un 6% y que está prohibido en más de 160 países, incluida la Argentina. «Mientras nuestros productores sostienen un modelo natural y sustentable, deben competir en su propio mercado con productos más baratos elaborados bajo condiciones productivas no permitidas en el país», resaltó la entidad.

Con información de Infobae