Javier Milei anunció un aumento de la cuota de carne argentina a Estados Unidos, pero el acuerdo enfrenta trabas legales

Aunque el presidente argentino Javier Milei dio por hecho que Estados Unidos cuadruplicará la cuota de importación de carne argentina, aún no hubo un anuncio oficial y el acuerdo enfrenta limitaciones legales y políticas.

Durante su exposición en el America Business Forum en Miami, Milei agradeció al presidente Donald Trump «por haber alcanzado un acuerdo por la cuota de carne argentina, cuatro veces superior al anterior«. Según el mandatario, la medida permitiría impulsar una industria que «sigue teniendo la misma cantidad de cabezas de ganado que hace 30 años», informó Infobae.

Sin embargo, según el portal especializado Valor Carne, se trata de las primeras declaraciones oficiales sobre el tema y todavía no se conocen detalles sobre su fecha de aplicación, condiciones ni vigencia. Además, el Ejecutivo norteamericano no puede modificar las cuotas de importación sin la aprobación del Congreso, un punto clave en un contexto de fuerte tensión política en Washington, con más de 40 días de «cierre del gobierno» (shutdown) por desacuerdos entre la Casa Blanca y el Legislativo.

Un antecedente que complica

El medio recordó el caso de Inglaterra, con quien Estados Unidos acordó en abril crear una nueva cuota de 13.000 toneladas de carne, pero cuya implementación aún está demorada por las mismas restricciones legales.

De concretarse el aumento a 80.000 toneladas anuales, la ampliación sería significativa: actualmente Argentina cuenta con una cuota de 20.000 toneladas con un arancel del 10%, mientras que el excedente paga un 36,4%.

Investigaciones y resistencias internas

El anuncio coincide con la decisión de Trump de ordenar una investigación criminal contra las principales procesadoras de carne de Estados Unidos —JBS, Cargill, Tyson Foods y National Beef— por presunta manipulación de precios.

Según Trump, una mayor importación de carne argentina podría reducir los precios al consumidor, aunque el aumento previsto representaría apenas el 0,5% del consumo total de carne vacuna en Estados Unidos y el 3% de las importaciones anuales, concentradas en Australia, Canadá, Brasil y México.

El posible incremento de la cuota también enfrenta resistencia de los ganaderos norteamericanos, mientras algunos analistas apuntan que podría aprobarse por vía excepcional si se invoca una normativa que permite aumentar cupos ante disrupciones del mercado, aunque en ese caso debería incluir a varios países y ser temporario.

Exportaciones argentinas en aumento

De acuerdo con el último informe del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), los embarques a Estados Unidos fueron en septiembre de 3.900 toneladas, lo que ubicó al país como el cuarto destino de la carne argentina ese mes.

El informe destacó subas del 44% en carne enfriada —a más de USD 13.000 la tonelada— y del 37% en carne congelada, con precios cercanos a USD 7.100.

Según el analista ganadero Víctor Tonelli, alrededor del 75% de las ventas a Estados Unidos corresponde a «carne manufactura», utilizada para elaborar hamburguesas. Esa carne, con menor tenor graso, suele mezclarse con la producción local para mejorar su calidad.