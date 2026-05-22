Luis Caputo anunció otro récord histórico para la cosecha y afirmó que se trata del mejor registro en los últimos 20 años

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que la producción de los seis principales cultivos a nivel nacional alcanzó las 163,2 millones de toneladas. Los registros compartidos corresponden a la temporada de cosecha 2025/2026.

El incremento, según lo anunciado, fue del 25% en comparación a la anterior temporada. La cifra oficial estuvo basada en datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Los números de una temporada en aumento

La Secretaría afirmó que el maíz registró una producción de 70 millones de toneladas, cifra que constituye un récord para los últimos 20 años, con un rendimiento promedio de 72 quintales por hectárea (qq/ha).

En tanto, la cosecha de soja alcanzó los 49,9 millones de toneladas, con un rendimiento promedio de 30,6 qq/ha.

Para los distintos sectores de producción nacional, también se registraron resultados positivos en comparación a años anteriores. El informe ministerial también destaca los resultados en otros cultivos:

Sorgo: 2,4 millones de toneladas.

Trigo: 27,9 millones de toneladas, alcanzando el máximo de la serie histórica.

Girasol: 7,4 millones de toneladas, con un rendimiento promedio de 23,4 qq/ha, lo que representa un récord histórico de producción para este cultivo.

Cebada: 5,6 millones de toneladas.

Con información de NA