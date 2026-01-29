Bariloche cerró el 2025 con una caída de la actividad del 3,6%: más turistas y menos gasto

La actividad turística en Bariloche tuvo una caída del 3,6% en el 2025 respecto del año anterior, a pesar de que el año concluyó con más de 1,5 millones de turistas, según los indicadores económicos que realiza la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica.

La retracción en el gasto del turista y la merma de noches de alojamiento impactaron en la actividad en general aunque el impacto se moderó porque llegaron un 6,3% más de visitantes que el año anterior.

El informe de coyuntura turística que realiza la entidad desde septiembre pasado fue presentado hoy por el presidente, Martín Lago y el economista y asesor Joaquín Escardó quien realizaron un análisis de los indicadores a modo de cierre del 2025.

“Sostuvimos la cantidad de pasajeros, llegamos a superar 1,5 millón que es un buen indicador y para esto es clave la conectividad con tarifas lógicas”, dijo Lago, quien remarcó que el público mayoritario es nacional que se ajusta al contexto actual por lo que cuida el gasto.

En el 2025 llegaron más de 1,5 millones de turistas a Bariloche. Foto: Chino Leiva

En números reales en 2025 se contabilizaron 1.574.795 pasajeros arribados a la ciudad, lo que representa un incremento del 6,3% respecto al año anterior y se se mide solo diciembre, la variación fue del 1% positiva.

Escardó puso el foco en el indicador que más “preocupa” que es la caída de la actividad en general del 3,6%, medido en el gasto turístico real, que mide todo el consumo que realizan los visitantes en su estadía; aunque el gasto turístico por pasajero tiene un impacto mayor con -9,3%. En diciembre, este indicador cayó un 6,8% interanual, encadenando una serie negativa de nueve meses consecutivos de retroceso iniciada en abril.

El gasto diario por pasajero en el 2025 cerró en un promedio de 112.295 pesos, es decir menos de cien dólares y si se toma la estadía completa por visitante el consumo en la ciudad es de 383.523 pesos.

Según el informe, el gasto directo de los turistas en la ciudad dejó 604.823millones de pesos y si se toma en cuenta el nivel de gasto que se genera cuando las empresas turísticas compran insumos a sus proveedores, traccionando a otros sectores productivos, el impacto fue de 536.670 millones de pesos en el 2025.

“La actividad cae y no creemos que vaya a haber un repunte, aunque hay señales de un invierno bueno por la cantidad de vuelos ya programados desde Brasil que el turista que genera mayor gasto”, explicó el economista.

Los turistas tienen un promedio de estadía de 3.8 noches en Bariloche. Foto: Chino Leiva

Lago señaló que “la baja del consumo se nota más en gastronomía, pero en productos regionales, por ejemplo, se sostiene”. El empresario señaló que los factores que influyen tienen que ver con el contexto del país y el mayor cuidado de sus recursos que tiene el turista que no deja de viajar a Bariloche, pero consume menos.

La estadía de los turistas es otro punto que ratifica la tendencia en retroceso porque en el 2024 el promedio de noches de alojamiento era de 5 y en 2025 se redujo a 3.8 noches. A nivel anual la estadía promedio cayó 10% y el total de pernoctaciones fue de -4,4%, con 6.330.000 pernoctes en todo el año.

Enero ratifica la tendencia

En el primer mes del año las tendencias se ratifican. Según los referentes de la Asociación Hotelera, la primera quincena de enero tendría una cantidad de pasajeros similar al año pasado con una ocupación promedio del 72%, mientras que en la segunda quincena mejoró el arribo de turistas que se estima empujará la ocupación al 78%.

Escardó explicó que tradicionalmente los primeros días de enero tienen una baja luego de las fiestas y generalmente repunta a partir de la segunda quincena.

Además señaló que “en enero es marcada la caída del consumo en gastronomía”.